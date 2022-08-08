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台灣觀光被日本慘電？網點出「殘酷原因」：都放給它爛

聯合新聞網／ 綜合報導
新冠肺炎影響，許多國境封鎖，大多數人已經有2年無法自由的出國旅遊。 聯合報系資料照／記者鄭惠仁攝影
新冠肺炎影響，許多國境封鎖，大多數人已經有2年無法自由的出國旅遊。 聯合報系資料照／記者鄭惠仁攝影

新冠肺炎影響，許多國境封鎖，大多數人已經有2年無法自由的出國旅遊。近年來國人也改在國內旅遊，但有網友認為，台灣觀光被日本慘的原因，除了景點髒亂外，飯店也被日本打趴，引起不少網友認同。

一名網友在PTT八卦版以「台灣觀光被日本慘電的原因是啥」發文，他表示這幾年不方便去日文玩，於是開始試試台灣旅遊，但他發現，台灣觀光景點基本上就是髒亂，風景很自然，大概就是給他放爛的等級。

另外台灣飯店住宿餐點跟服務還不錯，但是如果用相同等級價格的飯店來比較，台灣的飯店就被日本飯店打趴，原po不解，「為啥價格比較貴但是差這麼多，通常不是貴的會比較好？為啥台灣觀光不適用這邏輯勒？」。

此文曝光後也引起網友熱議，「台灣不保存歷史記憶+建築交通很噁心」、「人民水準」、「所有東西都被慘電，自然觀光也是」、「全部都是原因」、「住宿貴，景點都賣一樣的東西」、「商家各自為政，景點沒人想出錢維護這樣」、「都還不用到觀光區，一出飯店馬上就有差異」、「台灣市容街景就是又破又舊」、「美感差太多」。

不過也有人認為，「有慘電嗎？我看妳根本不懂得怎麼玩喔」、「沒接陸客應該進步很多，可惜有空窗的幾年」、「其實日本的商店街也是複製貼上，但人家觀光景點贏太多」、「全世界都被日本慘電，不是只有台灣」、「台灣不是沒有美麗的景點，只是被人弄得很糟，沒有心，只想炒短線」。

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