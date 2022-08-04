飲料折5元後冒出大量「噁心環保杯」 店員抓狂：洗乾淨是基本吧！

近年來環保、減塑意識抬頭，不少人在外會餐會自備餐具，減少資源消耗，環保署也在7月時推動自備飲料杯政策，以優惠5元的方式帶動全民做環保。但民眾熱情響應下，有店員忍不住抓狂抱怨，控訴客人的杯子簡直像「潘朵拉盒」，常常打開就看到一堆垢或之前剩下的飲料，甚至有死掉的蟑螂，「拿乾淨的杯子來是基本吧」！

該店員在Dcard發文抱怨，指出近來因「5塊潮」越來越多人用環保杯，卻常常不洗乾淨就拿給店員裝新飲料，像她在裝紅茶時才發現杯子內還有客人喝剩的咖啡，只能整杯重做，或是杯子萬年不洗在對口處生了一堆垢，光拿就覺得噁心，甚至有人會直接指示「幫忙刷洗杯子」，讓她抓狂咆哮「1杯紅茶30塊到底要我幫你把屎把尿到什麼程度？」

她表示，雖然大部分客人都會拿乾淨的杯子來，但「這是最基本的吧」，她也呼籲那些習慣不佳的人，「要省錢要環保我是無所謂，但也不要造成別人困擾好嗎」，認為杯子沒洗乾淨造成飲料混搭，再向店家抱怨「味道怪怪的」非常沒道理。

不少網友看完都覺傻眼，紛紛斥責「怎麼會要求店家洗啦，好噁心」、「我請店員幫我把裡面的水倒掉就已經很拍謝了……怎麼敢叫人家洗杯子啦」、「最討厭那種一來就說幫我洗杯子的那種客人……我是你傭人是不是」、「我反而都會把杯子洗的超乾淨才敢帶出門欸…」、「洗乾淨才出門+1，怕店員覺得我很胎哥」、「建議店家都新增店員不幫忙洗杯子的告示，免得一堆巨嬰」。

發文也引起共鳴，眾人大讚說出店員心聲，並分享自己開過的「噁杯」，「遇過一堆客人杯子裡都是前一天的飲料，一打開那個味道……真是酸爽」、「遇到有一個客人環保杯裡，打開有一隻死掉乾掉的小強在裡面，她很淡定叫我沖一下就好」、「之前當店員的時候遇過一個阿伯要拿杯子裝咖啡，結果我打開裡面是桂圓紅棗茶，問阿伯要不要倒掉他一臉納悶」，還有超商店員用客人自備的保溫杯做好咖啡後，發現杯內有東西在飄，清洗才得知客人中午用此杯子喝湯，不明漂浮物其實是海帶芽。

此文也點出出門在外清洗飲料杯的困難，部分網友表示難免會因找不到地方沖洗杯子而請店員幫忙，有熱心人士就分享自己做法，如觀察店家忙碌程度、店員是否主動詢問等，「我都會點一樣的茶，然後請店員不用洗」、「裝可以喝的水倒進去搖一搖」、「我從高中就自己帶洗碗精分裝瓶出門洗」、「可以考慮不要喝到第二杯，我如果沒帶環保杯就不會買手搖，也算戒飲料」。