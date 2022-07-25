快訊

中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

台中潭子槍擊命案 警方在太平山區找到凶嫌棄置BMW車

高雄捷運沒冷氣...北部人狠酸「先習慣停電」 官方出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屎有餘菇！水電師傅裝完冷氣借廁所 驚見「垃圾桶長出香菇」

聯合新聞網／ 綜合報導
驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！ 圖／翻攝自爆料公社二社
驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！ 圖／翻攝自爆料公社二社

日前有一位水電師傅到客戶家維修冷氣，因為修冷氣結束之後想上小號，就跟客戶借個廁所，卻驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！問過客戶，取得同意後拍了影片po上網，想讓網友們見識一下什麼叫做「屎有餘菇」！

有一名網友在臉書「爆料公社二社」po出一則短片，說他到客戶家維修冷氣之後，跟客戶借廁所，驚見廁所裡的垃圾桶竟然長出香菇的恐怖事件，覺得「這個菇，真屌」！客戶還跟他表示「這是要養到月底煮來吃的別弄壞了」。

該影片一出吸引大量回應，不少網友紛紛表示「哇靠 這放多久可以長出來」、「長那麼大還第一次看」、「我還以為是魔法阿嬤」、應該「是沒消化的金針菇長大了」、「大家終於知道金針菇強大的生命力了吧！」也有網友感到不可思議的說「遠比馬桶噁爛好100倍啊」」、「如果廁所長這樣我甘願憋尿憋到膀胱炎」。

也有網友kuso的緩和氣氛回應「這會不會是金針菇的逆襲！」、「可以收成了」、「那個狠補耶~~」、「俗稱屎菇」、「有機蔬菜對身體好」、「是不是想偷摘來吃？」、「剪起來煮火鍋」、「難怪香菇都吃不用錢」、「以後不用擔心上到一半肚子餓了」。

驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！ 圖／翻攝自爆料公社二社
驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！ 圖／翻攝自爆料公社二社

冷氣 爆料公社 香菇

延伸閱讀

新竹棒球場女廁門鎖裝反 網友酸爆：12億的高科技凡人不會懂

噁心！起司發霉、烤箱髒亂 送貨員爆料反被質疑：離職員工挾怨？

被催婚急了…36歲男帶「假女友」父母超中意 網友吐嘈：看完出租女友來唬爛？

他點1500元日本A5和牛牛排 上桌照片曝光網笑：客家鹹豬肉？

相關新聞

嚇唬取代罰款...佛心警「極簡偽裝」測速照相機 鄉民卻急哭了

台灣交通法規為了取締超速違規，除了固定式測速照相機，警方也會在超速熱點置放移動式測速照相機，不過日前卻有網友發現警方也會使用「欺敵術」，安裝「偽裝版」測速照相機，以達嚇阻效果。 一名網友透過臉書

屎有餘菇！水電師傅裝完冷氣借廁所 驚見「垃圾桶長出香菇」

日前有一位水電師傅到客戶家維修冷氣，因為修冷氣結束之後想上小號，就跟客戶借個廁所，卻驚見客戶家廁所的垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了！問過客戶，取得同意後拍了影片po上網，想讓網友們見識一下什麼叫做「屎有餘菇」！

他點1500元日本A5和牛牛排 上桌照片曝光網笑：客家鹹豬肉？

大家去餐廳吃飯最怕碰上踩雷的體驗，一名網友在網路上發文，分享自己到餐廳吃A5和牛牛排，結果實際拿到的餐點卻和菜單上的照片不符，而貼文曝光後也掀起討論，有網友直呼「說是鹹豬肉我也信！」

新竹棒球場女廁門鎖裝反 網友酸爆：12億的高科技凡人不會懂

新竹市政府斥資十二億元重建的新竹棒球場「金玉其外，敗絮其中」，啟用後出現多項安全疑慮，不僅造成多位球員受傷，現在還被爆出女廁門鎖裝反，影片一曝光引發網友熱議。

質疑開車技術？乘客「這行為」惹怒駕駛 網同感：看到就不爽

如果給認識的人載，基於禮貌都應該乘坐在副駕駛座。日前一名網友在網路上發文，透露媽媽只要上車就會拉著車頂把手，讓他質疑「難道是我開車比較不安全嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

吃到飽喝哪種飲料最划算？內行人狂推「1飲品」：解膩超有用

吃到飽餐廳的食物選擇豐富，加上可以無限量享用，因此受到不少人喜愛。對此，一名網友在網路上發文，詢問大家「去吃到飽餐廳要拿哪一種飲料最划算」，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友推薦最佳飲品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。