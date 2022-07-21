快訊

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

痔瘡和大腸癌的排便出血有不同嗎？專科醫師教你依3指標分辨

熊好券2.0來了！砸5億共6大券 北市府7大振興方案出爐

飯店清潔仔細嗎？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

聯合新聞網／ 綜合報導
不少有房務經驗的人指出，如果東西看起來沒用過，基本上就不會特別清理。 圖／ingimage
不少有房務經驗的人指出，如果東西看起來沒用過，基本上就不會特別清理。 圖／ingimage

疫情近日趨緩，加上正逢暑假，不少人會在這期間到各地旅遊放鬆一下。近日有一名網友好奇，每次去住飯店的時候都有一些問題，像是哪些物品不該用，房間備品是否該帶走等等，貼文曝光後也引來了許多任職過房務的內行人回答，也提醒大家「有些東西真的不要用」。

一名網友在Dcard以「想問房務幾個問題」為題發文，她表示每次去住飯店都會好奇幾個問題，像是清潔的時候到底有多仔細，看起來沒用過的東西，例如杯子或熱水壺，是不是就不會拿起來清潔，有時候住宿看到一些地方，上面有灰塵感覺就沒有清理過。

接著她疑問，「房間備品如果沒用過會持續放著嗎？」，一次性的備品每次都不知道要不要帶走，怕房務人員丟掉也是浪費，最後一個問題則是，枕頭套、被套跟床單到底有沒有洗乾淨，之前看到安柏事件之後，就很怕有人會在床上做奇怪的事，「如果洗不乾淨的話，那出去住都會有陰影」。

貼文曝光後引來許多有房務經驗的內行人回答，有現任房務表示，看起來沒用過的東西就不會洗，另外備品如果用到一半帶走比較好，因為房間價錢也包含了備品，如果沒用完就是丟掉，沒有的話就會沿用給下一個客人，所以帶走的話會比較好，最後枕頭套、被套跟床單會外包給洗衣廠清理，如果有髒汙會立刻換掉，這點不用太擔心。

其他也有指出絕對不要用的東西，就是房間的「熱水壺、放在桌上的杯子」，飯店業人員依自己經驗指出，「煮水壺有用過頂多就隨便刷兩下，有用過不太髒的話水沖一沖而已」、「擦杯子的布可能跟擦馬桶的布是同一條，正常是要分開，但有些人懶惰就會偷偷用同一條」，不過這不代表每家飯店都這樣，還是要看各家的房務人員，如果有問題一定要及時反應給飯店。

延伸閱讀

生理假不該只限女性？ 他患痔瘡主張「男性也應有生理假」

沒開冷氣怎睡過夜？神人靠「2台電風扇這樣吹」：一覺到天亮

好評續推 暑假線上DIY活動 居家瘋手作

大便越沖越多？人妻如廁馬桶竄出「1米巨蛇」張嘴吐舌　

相關新聞

情侶不滿蚵仔煎有蟲「亂噴辣椒醬」 被老闆娘逮回還口吐髒字

在外用餐難免遇到食物中摻雜異物，店家通常會自行退款、重做或賠禮道歉，不過近日台中一家小吃店爆料，遇到一對情侶反應蚵仔煎內有蟲，店家趕忙道歉後重上一份新的給客人，原以為就此解決妥當，客人卻在離店時惡意搞亂桌面，還將辣椒醬擠得到處都是，監視器畫面曝光後引來大批網友撻伐。

飯店清潔仔細嗎？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

疫情近日趨緩，加上正逢暑假，不少人會在這期間到各地旅遊放鬆一下。近日有一名網友好奇，每次去住飯店的時候都有一些問題，像是哪些物品不該用，房間備品是否該帶走等等，貼文曝光後也引來了許多任職過房務的內行人回答，也提醒大家「有些東西真的不要用」。

珍奶失寵？老外迷上「這款手搖飲」 網曝商機：將紅遍世界

台灣的手搖飲料店遍布大街小巷，買杯飲料就跟到便利商店消費一樣方便。一名男大生表示，自己身邊有一名外國朋友，這半年喜歡相約出門買飲料，且最近還迷上了冰淇淋紅茶，直呼「誰教她點這麼Local的飲料啦」，也讓不少網友嗅到商機表示「會不會像珍奶一樣走向全球」。

麥當勞「魔王級得來速」地點曝光 網認證：技術差就別來了

不少麥當勞都有提供得來速服務，讓顧客不用找車位停車，只需要開專門的通道，就可以完成點餐和取餐的動作。一名網友在網路上發文，分享一間麥當勞得來速的超窄通道，直呼「買個薯條比考駕照還難」。

設計師房客在地板鑽出一條溝 退租拒賠反嗆房東：沒常識

對於房東來說，最怕遇上麻煩的租客，引起不必要的糾紛。新竹就有一名房東將房子租給一對從事室內設計的夫妻，結果對方未經他同意，竟擅自把地板鑽了長長一條線，還嗆說「這是常識」，讓房東氣得怒喊「我要的是恢復原狀」...

芭比Q了！女童下車踩進洞1隻腳瞬間消失 嚇人畫面曝光

台灣路上時常可見坑洞或崎嶇不平的道路，一不注意就有可能讓民眾跌倒受傷。日前一名母親開車門讓孩子下車，怎料孩子才剛踏出第一步，「整隻腳就瞬間消失了」，讓媽媽當場嚇傻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。