快訊

林秉樞懷疑地院跟高嘉瑜「是親戚」有敵意 高院狠打臉

打掃驚見「黑色長腳怪蟲」 網急喊別殺：蟑螂天敵還會敬禮

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在家裡發現腿很長又跳很快的怪蟲。 圖擷自爆系知識家
原PO在家裡發現腿很長又跳很快的怪蟲。 圖擷自爆系知識家

炎炎夏日來臨，家中蚊蟲難免也增多，導致不少家庭主婦都快崩潰。日前一名網友在網路上發文，透露自己每天都會打掃家裡，但還是會出現很多奇妙的生物，甚至發現腿很長又跳很快的怪蟲，因此發文詢問網友，而貼文曝光後也掀起討論，不少內行人熱心幫忙解惑。

日前一名網友在臉書「爆系知識家」上發文，原PO透露租屋處位於舊公寓二樓，自己每天都有打掃，而且門窗和排水孔也有關好，但還是會出現不少奇妙生物。原PO提到最近打掃時發現好幾隻腿很長的怪蟲，而且彈跳速度相當快，「請問一下有人知道這是什麼蟲嗎？該怎麼處置？」

貼文底下吸引大量回應，不少內行人紛紛表示，「益蟲，蜚蠊瘦蜂」、「蜚蠊瘦蜂，屁股會上下搖，小時候第一次看到覺得很好玩」、「益蟲無害」、「我老家木頭櫃子長期有住戶，無害不用理牠」、「益蟲，我30年沒看過牠了！別殺」、「吃蟑螂的好朋友」、「第一次看到那麼大隻」、「我好久沒遇到了耶，小時候常看到」、「蜚蠊瘦蜂，蟑螂剋星之一，請別殺牠」

另外，也有網友分享牠的小秘密，「印象中長輩好像說過叫『一鞠躬』、『點點頭』」、「拜拜蟲⋯抓兩隻後腿牠會拜拜」、「抓牠的腳牠會跟你敬禮，所以有人說會敬禮的蟲或會拜拜的蟲」、「小時候很喜歡抓來玩，抓住兩隻後腿會鞠躬」、「把牠後面兩隻長腳抓著，牠就會拜拜」。

根據環境資訊中心與行政院農業委員會林務局合作刊登的資料顯示，「蜚蠊瘦蜂」產於溫帶和亞熱帶地區，在分類上屬於膜翅目瘦蜂科，是一種卵寄生蜂，所寄生的對象為蟑螂的卵鞘。蜚蠊瘦蜂成蟲能靠著嗅覺搜尋蟑螂新產下的卵鞘，將自己的卵產於其中，幼蟲在內部孵化後便以蟑螂卵粒為食，一隻幼蟲至少可以摧毀10多隻即將誕生的蟑螂。

最後，由於蜚蠊瘦蜂的外型貌似蒼蠅，導致人們的接受度不高，如果民眾想要減少蜚蠊瘦蜂在家中出沒的機率，只要維持室內整潔，避免蟑螂滋生就可以。

蟑螂

延伸閱讀

買早餐遇這狀況！他秒翻臉「不要了」 網同感：再也不去消費

都是導航惹的禍！路旁驚見「4字塗鴉」 網笑翻：可信度200%

早餐店2塊起司蛋餅拉出4根捲毛 網友齊崩潰：好噁心

外送放管理室前消失不見 求助警衛遭嗆：年輕人不要計較這麼多

相關新聞

「國民10元飲料」漲價50% 他進超商崩潰：剩麥香還沒背叛

炎炎夏日一到，不少人會買飲料消暑解渴，一名網友到超商發現多年凍漲的「國民飲料」竟然悄悄漲價，從10元變成12元，讓他難以接受，貼文曝光後立刻引發網友討論...

打掃驚見「黑色長腳怪蟲」 網急喊別殺：蟑螂天敵還會敬禮

炎炎夏日來臨，家中蚊蟲難免也增多，導致不少家庭主婦都快崩潰。日前一名網友在網路上發文，透露自己每天都會打掃家裡，但還是會出現很多奇妙的生物，甚至發現腿很長又跳很快的怪蟲，因此發文詢問網友，而貼文曝光後也掀起討論，不少內行人熱心幫忙解惑。

公司要求職員「拿酒精噴嘴巴」 她不從反被總經理約談

現在本土疫情降溫，但民眾仍配戴口罩，並積極配合防疫政策，深怕自己染疫，影響工作進度。但日前有位女職員不滿公司防疫規定，認為自己已買「抗菌口腔噴劑」來預防新冠肺炎，還被要求得「在嘴巴噴酒精」，網友看完直搖頭，稱「這是NG行為」。

早餐店2塊起司蛋餅拉出4根捲毛 網友齊崩潰：好噁心

去外面餐廳吃飯，難免無法掌握食品衛生，但日前一名網友抱怨，他早餐店買的起司玉米蛋餅，起司拉出一堆毛，而且還是「Q的」，讓他崩潰致電給業者，沒想到店長認為無關緊要，其他網友看了也驚呼「一根毛髮就很噁了，居然有一堆毛」。

外送放管理室前消失不見 求助警衛遭嗆：年輕人不要計較這麼多

疫情期間，不少社區大樓會在警衛室或管理室前，特別設置外送或包裹放置區，以減少接觸機會。一位網友點了外送，原本看到餐點已被送到放置區，但在停好車後回來，餐點已不翼而飛，詢問警衛卻只得到「監視器死角」的回覆，還被說「年輕人不要計較多，不懂事」，令他氣炸。貼文引發熱議，網友紛紛扮起柯南，直言「此地無銀三百兩」。

都是導航惹的禍！路旁驚見「4字塗鴉」 網笑翻：可信度200%

不少人出門在外都仰賴導航，但導航雖然方便，卻難免會發生烏龍事件。日前一名網友在網路上發文，表示自己要去高雄秘境「中寮山」，而中途山路旁的斜坡上卻出現三種顏色噴漆，甚至有句「X別聽Google」，而貼文曝光後也掀起討論，不少人紛紛分享自己的慘痛經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。