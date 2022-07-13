打掃驚見「黑色長腳怪蟲」 網急喊別殺：蟑螂天敵還會敬禮

炎炎夏日來臨，家中蚊蟲難免也增多，導致不少家庭主婦都快崩潰。日前一名網友在網路上發文，透露自己每天都會打掃家裡，但還是會出現很多奇妙的生物，甚至發現腿很長又跳很快的怪蟲，因此發文詢問網友，而貼文曝光後也掀起討論，不少內行人熱心幫忙解惑。

日前一名網友在臉書「爆系知識家」上發文，原PO透露租屋處位於舊公寓二樓，自己每天都有打掃，而且門窗和排水孔也有關好，但還是會出現不少奇妙生物。原PO提到最近打掃時發現好幾隻腿很長的怪蟲，而且彈跳速度相當快，「請問一下有人知道這是什麼蟲嗎？該怎麼處置？」

貼文底下吸引大量回應，不少內行人紛紛表示，「益蟲，蜚蠊瘦蜂」、「蜚蠊瘦蜂，屁股會上下搖，小時候第一次看到覺得很好玩」、「益蟲無害」、「我老家木頭櫃子長期有住戶，無害不用理牠」、「益蟲，我30年沒看過牠了！別殺」、「吃蟑螂的好朋友」、「第一次看到那麼大隻」、「我好久沒遇到了耶，小時候常看到」、「蜚蠊瘦蜂，蟑螂剋星之一，請別殺牠」

另外，也有網友分享牠的小秘密，「印象中長輩好像說過叫『一鞠躬』、『點點頭』」、「拜拜蟲⋯抓兩隻後腿牠會拜拜」、「抓牠的腳牠會跟你敬禮，所以有人說會敬禮的蟲或會拜拜的蟲」、「小時候很喜歡抓來玩，抓住兩隻後腿會鞠躬」、「把牠後面兩隻長腳抓著，牠就會拜拜」。

根據環境資訊中心與行政院農業委員會林務局合作刊登的資料顯示，「蜚蠊瘦蜂」產於溫帶和亞熱帶地區，在分類上屬於膜翅目瘦蜂科，是一種卵寄生蜂，所寄生的對象為蟑螂的卵鞘。蜚蠊瘦蜂成蟲能靠著嗅覺搜尋蟑螂新產下的卵鞘，將自己的卵產於其中，幼蟲在內部孵化後便以蟑螂卵粒為食，一隻幼蟲至少可以摧毀10多隻即將誕生的蟑螂。

最後，由於蜚蠊瘦蜂的外型貌似蒼蠅，導致人們的接受度不高，如果民眾想要減少蜚蠊瘦蜂在家中出沒的機率，只要維持室內整潔，避免蟑螂滋生就可以。