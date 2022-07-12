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公司要求職員「拿酒精噴嘴巴」 她不從反被總經理約談

聯合新聞網／ 綜合報導

現在本土疫情降溫，但民眾仍配戴口罩，並積極配合防疫政策，深怕自己染疫，影響工作進度。但日前有位女職員不滿公司防疫規定，認為自己已買「抗菌口腔噴劑」來預防新冠肺炎，還被要求得「在嘴巴噴酒精」，網友看完直搖頭，稱「這是NG行為」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，她按照公司防疫規定，買了抗菌口腔噴劑來使用，沒想到公司突發奇想，認為口腔噴劑不能百分之百防疫，要求全公司員工到辦公室之前，要拿酒精噴嘴巴。

從原PO貼出來的公告可見，公司指出「因應新冠肺炎疫情關係，請同仁進出公司時，確實將酒精噴灑於雙手與口腔」，並且要求員工飲食完畢後，要在水中噴灑少許酒精來漱口。

而原PO只有使用抗菌口腔噴劑，主管發現後通報，之後秘書直接要求她在口腔噴劑裡面加入酒精，她無奈之下，只好跟秘書說「我對酒精過敏」，沒想到主管卻告訴她「如果不遵守規定，就要以違反公司規定來懲處」。

事後原PO抱怨，因為這個事件，她在公司的名聲一落千丈，人資也不斷用「違反員工規範，影響其他員工權益」的理由檢討她。原PO也貼出與人資的對話截圖，只見對方強調「老闆為了全體同仁安全，希望妳還是可以加一點酒精至噴劑中，以達加強防疫的概念」，最後人資要求她把跟客戶的約推掉，並要她到辦公室跟總經理約談。

文章一出，引來網友討論，不少人表示「酒精不論是拿來噴眼睛，還是當成漱口水來清潔口鼻，都是NG行為。你們公司主管要求員工使用酒精噴灑於口腔黏膜造成破壞，口腔黏膜變脆弱的話，其實細菌病毒反而更容易入侵」、「酒精噴嘴巴？先叫總經理噴他的大腦好嗎？」、「到底誰會拿酒精噴嘴巴？瘋成這樣？要不要叫他直接灌85%高粱比較快啦！」

醫師則提醒民眾，嘴巴噴酒精恐造成口腔黏膜灼傷，而長期下來更可能發生病變，應該避免。

一名女職員表示，她們公司規定要拿酒精噴嘴巴，她不遵守反而被總經理約談。圖擷自「爆料公社」
一名女職員表示，她們公司規定要拿酒精噴嘴巴，她不遵守反而被總經理約談。圖擷自「爆料公社」

一名女職員表示，她們公司規定要拿酒精噴嘴巴，她不遵守反而被總經理約談。圖擷自「爆料公社」
一名女職員表示，她們公司規定要拿酒精噴嘴巴，她不遵守反而被總經理約談。圖擷自「爆料公社」

酒精 新冠肺炎

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