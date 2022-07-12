公司規定嘴巴噴酒精殺菌 成大醫院：可能造成病變

COVID-19疫情期間，手部消毒及戴口罩是基本防護，卻有公司要求員工必須往嘴巴噴酒精殺菌，否則懲處；成大醫院表示，嘴巴噴酒精將造成口腔黏膜灼傷，長期下來更可能發生病變。

1名女網友今天在臉書（facebook）「爆料公社」貼出公司規定及通訊軟體對話指出，公司要求員工往嘴巴噴酒精殺菌，即使是使用抗菌口腔噴劑也要加酒精，不符規定就要懲處，讓她不知如何是好。

女網友這則貼文立刻引來熱議，紛紛留言說：「真好笑的公司」、「智商令人堪憂」、「要不要直接叫救護車比較快」、「這間公司怎麼撐到現在的」。

成大醫院家醫部醫師張馨云告訴中央社記者，目前沒有資料顯示往嘴巴噴酒精可以消毒殺菌，若以為酒精消毒手部之餘，也可以適用於嘴巴，這是錯誤的聯想，往嘴巴噴酒精，在消毒殺菌前，酒精將會先刺激及灼傷口腔黏膜。

張馨云表示，如同長期喝烈酒可能會造成口腔或食道病變，酒精也是一樣，口腔內原本就有許多正常的細菌，宛如一個小的生態系，以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒感染來看，雙手接觸五官，使得眼睛和鼻腔黏膜比口腔更容易感染到病毒。

她說，若要保持口腔清潔衛生，還是要回歸基本面，以刷牙為主，漱口水為輔，讓口腔保持乾淨。但截至目前，她尚未接獲因向嘴巴噴酒精而送醫的病例。