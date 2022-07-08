他腳斷掉希望送餐上樓 外送員裝看不懂中文狂回「？？」

疫情期間許多人仰賴外送平台，尤其行動不便者，更是需要「外送到家門口」的服務，然而一名腳受傷的網友抱怨，他已在外送訂單備註「請送上6樓」，想不到外送員卻假裝看不懂，只回應「？？」他從樓上呼叫外送員，對方也假裝沒聽到，最後直接將餐點放在一樓信箱上便離開。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他因為出車禍腳受傷行動不便，近日叫了外送服務，也在訂單上備註「拍謝！腳斷掉，麻煩幫我拿上來」。想不到外送員卻裝死不願送上樓，兩人以訊息溝通，外送員還刻意打英文訊息，他以中文詢問對方「看得懂中文嗎？」，對方表示看得懂，卻依然不將餐點拿上樓，只回應「？？」或表情符號。

該網友表示，他從樓上呼叫外送員，對方甚至假裝聽不見，將餐點放在一樓信箱上便騎車離開。他透過外送平台撥號給聯絡司機，對方也刻意不接聽，最後向官方客訴，官方也沒有賠償動作，只回應「會再督促外送員」。

其他網友則紛紛留言「不是本來就該送到家嗎？為何不上樓」、「這種時侯就用現金付款不就完美解決問題了」、「本來就要送到指定地址的門口，不然你不要做外送員啊」、「覺得就是平台的問題，如果明訂樓層費要收多少，就減少很多這種問題」、「我娘家沒電梯，我都會另外給小費」。

有不少外送員留言「我會上去給他，確認腳是否斷掉，沒有，會確定他腳斷掉」、「這個我會送，又不是每單都在爬樓梯，當運動，而且這種的我一定會很期待他長什麼樣，然後再期待他會給個小費」、「我會送上去耶，就算他豪小，那他也造口業了，但是如果是真的，那不是幫了大忙了」。