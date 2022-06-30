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乘客「湯汁流滿座」反譙司機敲竹槓 內行曝清潔費5千跑不掉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女乘客不慎將湯汁漏到計程車座椅上，遭司機索賠清潔費3,000元。 圖擷自Facebook
一名女乘客不慎將湯汁漏到計程車座椅上，遭司機索賠清潔費3,000元。 圖擷自Facebook

近日一位女乘客搭乘計程車時不慎將湯汁漏到座椅上，司機見座椅底下絨布盡數遭殃，便向乘客求償清潔費3,000元，不料引發對方不滿，兩人發生口角，找來警方協調仍僵持不下。許多內行網友見到座椅慘況後直言，3,000元已經很佛心了，要價5,000元都有可能，還不包括營業損失費。

一位計程車司機在「爆料公社二社」發文抱怨，近日凌晨他遇到一名女乘客不慎將湯汁漏到座位上，他查看後發現湯汁已經滲到椅子底的絨布內，且整台車都是醬油的味道，於是他向乘客索取清潔費2,500到3,000元，不料對方認為司機此舉是在敲竹槓，他無奈之餘只好報警處理。

警方到場後，女乘客仍堅稱原po就是刻意敲竹槓，儘管他提出可以找乘客認識的店家處理或估價，或是直接到附近還有營業的洗車場現場報價，但對方皆以沒有認識的店家、半夜洗車較貴為由拒絕。後來女乘客的男友出面緩頰，「又不是很臭的東西，只是湯汁而已」，並想用一千元了事，但遭司機拒絕，「已經半夜一點多，我聯絡不到平常洗車的老闆，所以我不接受，因為很多同行前輩都是洗兩千起跳，有的甚至到四五千」。

由於雙方僵持不下，司機便聽從警方建議留下聯絡方式後先行返家，隔天再討論後續事宜。不過對於女乘客敲竹槓的指控，他則表示不排除提告，「我只想好好跑車賺錢，在公眾場合，一直被說在敲竹槓，卡油什麼等等的，我真的無奈！」。司機更坦言，這台車是向車行租借的，必要時會請車行的法律顧問跟對方協商。

網友們目睹司機拍下的座椅慘況，紛紛表示同情，「內裝很難清欸…真的是辛苦司機大哥了」、「不是吐，但是湯汁有油啊，那味道沒除掉很可怕耶」。更有許多內行人指出3,000已經很便宜了，「基本上拆洗我以前報價大約2500/3000，車要放半天以上待乾，小黃的營業損失都還沒算進去」、「我是做汽美的，看圖片這價格5000以上跑不掉」、「3000很佛喔，我兒子大便在車上，打去問報價都3-5000千」。

但有網友建議司機無需鬧到提告，「畢竟也不是故意的，如果對方肯負責就好了」、「下次要貼公告在椅背或者口頭告知費用，這樣比較沒有爭議」。面對眾多網友關心，司機後續也更新處理狀況，表示目前已和女乘客男友達成共識，司機會求償清潔費和營業損失一天，清潔費部分依照單據及施工照佐證，營業損失則按照工會訂定的標準。

計程車 民事訴訟

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