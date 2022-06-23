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訂房備註寫「周年紀念」 飯店業一看嘆：標準乞討說詞

聯合新聞網／ 綜合報導
有些民眾會在訂房備註寫下「周年紀念」，讓原PO不知如何應對。示意圖/Ingimage
有些民眾會在訂房備註寫下「周年紀念」，讓原PO不知如何應對。示意圖/Ingimage

服務業遇到奧客行為的事件屢見不鮮，日前在飯店的從業人員發文詢問，若碰到客人在訂房備註加上「周年紀念」該無視或如何回覆客人。

網友在「靠北住宿2.0」發文問同業，如果遇到客人在訂房備註上寫下「慶祝交往4年」、「認識週年」等字樣時，該如何應對，還是直接無視就好。原PO也在文末備註「我們是可憐的北市超平價的五星級飯店」。

許多飯店從業人員留言分享，「看我心情，心情好就幫忙佈置房間，心情普通就是備註，入住時說聲恭喜」、「我們旅店本身是有準備佈置道具，再幫摺個天鵝撒個花瓣，寫張卡片配一塊小蛋糕」、「我會折兩隻天鵝外加一張賀卡，但這幾個月被客人折磨到，不會再雞婆多加什麼東西了...」、「不錯了啦，這種要求不會常常有，我們可是常常遇到要求主動要幫她慶生的呢」。

部分網友認為，若客人希望有人能幫忙慶祝就該加價，「其實就是客人的婉轉式乞討標準說詞，慶祝就慶祝啊~ 很開心可以共襄盛舉，所以呢？如果願意多付錢希望我們提供更多服務，我們絕對義不容辭，但要免費的...門都沒有」、「目前很多飯店的官網上面都直接推出生日或紀念日專案，等於是包套在房價裡，想要就直接訂那個專案，而且專案內容還直接寫了會有哪些東西。明眼人一看就會知道那是在避免無理取鬧，要我幫你慶祝，那你就拿錢來，一切照SOP來！」

訂房 奧客 房間

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