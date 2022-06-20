漁港「代客料理」驚傳被調包活海鮮 遭控店家喊告：請給證據

不少人都有到漁港吃新鮮海產的經驗，但部分觀光漁港卻出現矇騙消費者的事件發生。日前一名網友在臉書發出貼文，表示自己到碧砂漁港買海鮮，並找代客料理餐廳幫忙烹煮，結果事後卻發現自己買的海鮮被調包，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「必殺漁港！」

日前一名網友在臉書「爆料公社二社」上發文，原PO透露自己到碧砂漁港購買海鮮，接著便經由店家介紹到代客料理的餐廳。沒想到才把食材交給工作人員不久，就看到一位小姐拿著水桶，裡面就是裝著剛剛買的海產，疑似要還給原本的海鮮攤商。原PO發現不對勁後，便衝過去攔下，仔細看後更確定是自己剛剛購買的海鮮。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你的膽子真大，這個地方你也敢去」、「以前漁港都是新鮮便宜，現在都是坑殺遊客調包海鮮」、「我也是曾經被碧砂漁港坑殺的受害者之一」、「碧砂漁港=必殺漁港」、「那邊只適合逛逛看看就好，要吃東西遠離那區吧」、「行之有年敲盤子的老把戲」。