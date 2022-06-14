師傅幫安裝10樓冷氣加價7000元 他嫌貴遭網酸：錢比命貴？

夏天到來，天氣越來越熱，民眾安裝冷氣、維修空調設備的需求增加，但日前有網友抱怨「到專賣店買了分離式冷氣，價錢含標準安裝」，師傅看了安裝位置後，得知是10幾樓位置，要求加價7000元，讓他傻眼秒退貨，不過網友看了狂批評原PO「7000元合理，說不危險的自己爬出去看看」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他在知名專賣店買了分離式冷氣機，價格包含標準安裝，冷氣師傅來查看了安裝位置後，發現因為大樓冷氣室外機要裝在樓梯間的窗戶外，而且樓層超過10樓，因此告知要加收7000元危險施工費，讓原PO傻眼表示「如果加2000元我還能接受，我聽完就跟師傅說不用安裝，直接退貨，後來我又找到另外一間，不用加危險施工費。」

貼文一出，引來網友討論，許多人批評他「嫌貴你可以自己安裝」、「所以你的7000元，比人家的命還貴重」、「那就買了自己裝啊，10幾樓危險施工費，收到3萬元也不為過」、「給你兒子2000塊，叫他裝」、「外牆施工很危險，需要有吊掛作業執照，增加費用是合理的」、「10幾樓不叫有點高，7000元危險施工費算便宜了，7000元買得到一條命嗎？」、「如果是我，也選擇不要賺這種錢」、「認為別人家的小孩死不完，就是你這種人」。