快訊

特斯拉男「爸過世」搶充電釀糾紛 逼車掏BB槍狂射對方

便當菜驚見「菜瓜布絲瓜」 網開玩笑：這是給你飯後刷牙用的

聯合新聞網／ 綜合報導
便當裡的絲瓜變成菜瓜布。 圖／翻攝自臉書爆怨公社
便當裡的絲瓜變成菜瓜布。 圖／翻攝自臉書爆怨公社

不少外食族為了均衡飲食，便會選擇吃便當，靠著多樣的配菜和主食來補充營養。一名網友日前在臉書發文，分享便當中的絲瓜變成了菜瓜布，而貼文底下也掀起討論。

一名網友日前在臉書「爆怨公社」發文表示，「大家生活都不容易，萬物齊漲我也可以體會店家的成本問題，但是你不能用菜瓜布給客人吃吧，這眼睛一看就知道老到不行了」。

從貼文中的照片可以看見，絲瓜是其中一道便當菜，但因為過於老化，整體不像一般絲瓜來的濕潤，甚至已經變成「菜瓜布」。在貼文的最後，原PO透露這間是位在桃園區的便當店。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛直呼，「這個太誇張了啦」、「這種就是不在乎客人會不會再次光臨的心態」、「這個在切的時候就該丟了，還有辦法煮好放到便當盒，真是欽佩店家」、「超扯的啦，這好意思給人家算一道菜」。

另外，也有網友開玩笑表示，「這是讓你先吃完後刷牙用的，誰叫你吃啊」、「這是飯後要刷牙的」、「菜瓜布不是拿來吃的啊」、「還附上洗碗的菜瓜布真貼心」、「太佛心了吧，買便當送菜瓜布」。

爆怨公社 外食 便當

延伸閱讀

梁社漢排骨「英文品牌名」曝光 網驚呼：是台語的諧音發音

端午過完粽子剩超多 老饕分享新料理方式：吃起來就像煎米腸

20元古早味蛋餅不用蛋餅皮？ 用這手法做像炒飯

好市多西瓜一切開「狂炸汁」 內行人一看建議：雨季的不要買

相關新聞

便當菜驚見「菜瓜布絲瓜」 網開玩笑：這是給你飯後刷牙用的

不少外食族為了均衡飲食，便會選擇吃便當，靠著多樣的配菜和主食來補充營養。一名網友日前在臉書發文，分享便當中的絲瓜變成了菜瓜布，而貼文底下也掀起討論。

好市多西瓜一切開「狂炸汁」 內行人一看建議：雨季的不要買

美式賣場「好市多」常推出物美價廉的商品，引起民眾排隊搶購，日前一名網友去好市多買了一顆大西瓜，沒想到卻「狂炸出水」，讓他傻眼直呼「這水流得有夠誇張」，網友看了則笑稱「這應該是要生了，快打給產婆」。

網拋20年前麥當勞優點 嘆「現在差超多」

速食店龍頭麥當勞已在台經營許多，也隨著時間推移有了許多的變化，一名網友就指出以前的麥當勞還有奶昔、兒童遊戲區與麥當勞生日會等歡樂的元素，相較之下，現在的餐點、環境、服務與氛圍都有很大的落差，網友狂喊「我喜歡20年前的麥當勞」。

退房該掃光旅館日常備品嗎？房務曝正解：要拿就要全部拿走

不少人都有出差或是旅遊入住旅館的經驗，而目前大多旅館都會提供備品，有些人習慣把備品帶走，也有人會收集起來再捐出去。一名女網友日前在網路上發文，詢問網友「會把旅館的備品帶走嗎」，而貼文底下也掀起討論。

37歲男以高考當藉口專業啃老 曝秘訣「靠這招」撐到父母習慣

近幾年物價、房價高昂，新世代的社會新鮮人對於未來是否能賺到錢、買到房感到迷茫，厭世、躺平文化也順勢而起，反映出年輕世代對生活的無力感。日前一名男網友就在「Dcard」分享自己當「啃老族」的秘訣，提到自己考了8次高考都落榜，所幸在家當啃老族，引起眾人熱烈討論。

霸佔空車位「把停車場當成露營區」 網抨擊：恥度開到最高

連續假期景點都是人，停車場大多都客滿，不過卻出現這種奇景。一名網友在臉書發文，表示一堆車主在找停車位，還有人能若無其事般的露營，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。