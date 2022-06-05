便當菜驚見「菜瓜布絲瓜」 網開玩笑：這是給你飯後刷牙用的

不少外食族為了均衡飲食，便會選擇吃便當，靠著多樣的配菜和主食來補充營養。一名網友日前在臉書發文，分享便當中的絲瓜變成了菜瓜布，而貼文底下也掀起討論。

一名網友日前在臉書「爆怨公社」發文表示，「大家生活都不容易，萬物齊漲我也可以體會店家的成本問題，但是你不能用菜瓜布給客人吃吧，這眼睛一看就知道老到不行了」。

從貼文中的照片可以看見，絲瓜是其中一道便當菜，但因為過於老化，整體不像一般絲瓜來的濕潤，甚至已經變成「菜瓜布」。在貼文的最後，原PO透露這間是位在桃園區的便當店。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛直呼，「這個太誇張了啦」、「這種就是不在乎客人會不會再次光臨的心態」、「這個在切的時候就該丟了，還有辦法煮好放到便當盒，真是欽佩店家」、「超扯的啦，這好意思給人家算一道菜」。

另外，也有網友開玩笑表示，「這是讓你先吃完後刷牙用的，誰叫你吃啊」、「這是飯後要刷牙的」、「菜瓜布不是拿來吃的啊」、「還附上洗碗的菜瓜布真貼心」、「太佛心了吧，買便當送菜瓜布」。