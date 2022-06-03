另類天選之人？24天快篩都陽性 她「一舉動」被讚爆：救了別人

本土疫情持續發燒，人人都有機會成為「二線國民」，許多民眾也提高防疫意識，若有任何症狀都會趕緊快篩檢驗。近日，一名確診網友分享自身經驗，她連續24天進行快篩都呈現兩條線，上週做PCR還測出「CT值18」，所幸端午佳節終傳佳音，今（3）日終於順利「卡到陰」，讓她直呼「我快感動到哭了」，網友見「一舉動」也紛紛大讚。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己連續24天都快篩陽性，上週更特別再做一次PCR，不料竟得到「CT值18」的結果，讓她嚇了一大跳。因擔心病毒仍有傳染力，儘管政策規定確診者居家隔離為「7+7」，原PO仍決定「堅持篩陰」，沒有四處趴趴走，繼續維持隔離生活。

今日時逢端午節，原PO再度進行快篩檢測，終於得到理想結果，她發文歡呼「今天端午節終於卡到陰了」，更稱「我快感動到哭了」，時隔多日，總算可以回歸正常生活。文章引發討論，網友們紛紛獻上祝褔，「恭喜解脫了」、「24天，真是辛苦了」、「妳也算是天選之人...陽性那一區的」。

許多人也讚嘆原PO為他人著想的做法，儘管「7+7」隔離已結束，仍撐到陰性結果出來後才出門，「辛苦了，感謝您為大眾健康著想」、「是大家的好榜樣」、「謝謝妳的堅持，如果所有人都可以像妳一樣該有多好」、「妳真的很棒很有公德心！謝謝妳保護其他人！」。

原PO文中也提醒有鼻中隔彎曲，鼻炎有深層鼻涕、痰的民眾，可購買強力洗鼻水，清洗鼻子、咽喉，「若沒有清出來，驗到的都是舊病毒！快篩也會呈現陽性！提供大家參考！」