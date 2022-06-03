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他好奇「怎有人能在7-11工作10幾年？」 網曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇詢問怎麼會有人在超商工作10幾年。記者魏斌／攝影
網友好奇詢問怎麼會有人在超商工作10幾年。記者魏斌／攝影

便利超商相當適合學生時期打工或兼差增加收入，有網友好奇「為什麼有人可以在小7上班10幾年？」，其他網友則直言「說不定是店長」。

有網友在PTT發文表示，他家附近有一名7-11店員，當時遇到的時候應該是對方剛退伍的時間，最近過了10幾年返家發現，那名店員竟還在同一家店工作，他表示，「我已經33歲，從高中、大學、研究所，然後上班好幾年了，為什麼那個人還在啊？為什麼不去一般公司上班？」

其他網友則留言「可以啊，為何不行，一般公司有比較好？」、「我這邊的店長從我小學買點數開始到現在」、「加班有老實算加班費就很好啊」、「小七不是一般公司，難道是八大特種行業嗎？」

不少網友都認為他應該是店長或加盟店老闆，留言「你有沒有問，說不定是店長」、「可能店長的親戚，我家這全家一個就是，也做九年有了，也才30出頭」、「我覺得應該是老闆吧，店長也不可能撐那麼久」、「不是店長就是做興趣的」、「加盟主吧」、「你下次可以問他，99％店是他家開的」。

PTT 超商

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