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星巴克到底厲害在哪？ 常客曝這兩大優勢讓人想去消費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示十年前的星巴克素質比現在好很多，「能給我一個買星巴克的理由嗎？」。圖／統一星巴克提供
一名網友表示十年前的星巴克素質比現在好很多，「能給我一個買星巴克的理由嗎？」。圖／統一星巴克提供

在台灣隨處都可見到星巴克的顯目招牌，就有一名網友好奇，「能給我一個買星巴克的理由嗎？」許多網友表示他們到星巴克消費，其實有兩大原因。

原PO在PTT上以「一人說一句星巴克的優點」為題表示，他發現很多星巴克店員在抱怨用買一送一券的客人，「沒想到光鮮亮麗的咖啡店背後卻是這樣，這種做出來的咖啡也不會有好品質吧？廁所也不掃」他也說，十年前的星巴克素質比現在好很多，「能給我一個買星巴克的理由嗎？」

網友紛紛表示「廁所乾淨」以及「送禮有面子」是他們去星巴克消費的原因，「路過上廁所方便」、「廁所乾淨品質穩定啊」、「店內裝潢不錯看」、「花錢買chill（放鬆、悠哉的意思）」、「蛋捲禮盒很好吃，送禮超方便」、「送星巴克比超商或其他連鎖店咖啡有誠意，夠有面子」。

網友也說，「外送常常折價，找人攤就變成買得起的價格了」、「店員會在杯子上寫字畫畫」、「咖啡機比較大台」、「鄉村核果麵包好吃」、「老子有錢」、「潮，這就夠了」、「芝麻杏仁豆腐星冰樂」、「店員很帥，他如果離職我就不會去買了」。

星巴克

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