民眾打進天文館控「太陽在移動」 無法處理遭怒嗆：推卸責任？

台南市南瀛天文館最近跟風發「關於我可能讓你很意外的point」，其中一項提到「我們無法處理一直跟在你頭頂的太陽，無法。」引起網友熱議，讓南瀛天文館在為此事件獨立發一篇文分享。

日前南瀛天文館發文提到，有天總機接到電話，民眾表示發現太陽在移動，請處理一下。由於太令人匪夷所思，值班同仁多次向對方確認：「請問您說的太陽，是掛在天上的那個太陽嗎？」民眾接著說：「對啊，我從永康火車站騎到台南市了都還在那邊，你們不能處理一下嗎？」值班同仁滿頭問號向民眾說明，太陽東昇西落屬正常現象，可能無法替他處理。而民眾卻回應：「可是這不是你們公務機關要處理的事情嗎！？」

值班同仁告訴他，太陽要不要出現是無法控制的，那是自然現象。對方仍持續跳針問：「可是這不是你們公務機關要處理的事情嗎？你們沒辦法處理的話那我要找誰？我打去香港天文台才有辦法處理嗎？」值班同仁告訴他，沒有一個人類可以做到這種事。民眾接著問：「所以你們現在是在推卸責任嗎？」讓值班同仁太傻眼，冷靜地建議對方投書到市長信箱，才結束20分鐘的對話。

許多網友留言笑稱，「道理我都懂，但你們是不是在推卸責任嘛」、「請問現在太陽不見了要請哪個單位處理？」、「我們可以處理，但要幾個小時的時間，大約傍晚七點至八點左右，您就可以看到處理完成的結果了。屆時請給我們五星評價哦！」而台南市長黃偉哲也留言表示，「默默看著市長信箱的我⋯」。

月亮及太陽之所以會像是跟著人走，是因為太陽及月亮離地球很遙遠。平常在坐車時因人類視線有限，會覺得周遭較近的建築很快地消失在視線中，但因為太陽離地球太遠，人類在移動時難以察覺和太陽之間的距離變化，才會產生「太陽跟著人走」的錯覺。