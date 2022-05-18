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網購衣服常踩雷？她端倪商品照 3大細節可防雷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友整理出三大商品照NG特徵，避免人們在網路上挑選衣物時踩雷。示意圖／ingimage
一名女網友整理出三大商品照NG特徵，避免人們在網路上挑選衣物時踩雷。示意圖／ingimage

許多人利用購物網站，只需待在家就可以買到雜貨與衣物等，不過，有一名網友就分享她網購衣物時常常踩雷，並整理出三大NG衣物的特點幫消費者建立避雷針。

原PO在Dcard上以「網購怎麼看圖片避雷」為題分享她網購蝦皮或淘寶的服飾，常常試穿後卻穿不出商品照的感覺或根本就是不一樣的衣服，為了建立網購避雷針，她整理出消費者在滑商品照時就可以觀察到的三大NG點。

1. 擺造型的。那些扭腰、叉腰或等等一些各種不同姿勢的，很多都是版型不好、沒有腰身、沒辦法修飾身材的衣服。

2. 只拍背影。為什麼只拍後面呢～因為正面不好看！

3. 模特兒常常不一樣。有些都是盜圖或品質不好，買蝦皮或淘寶有一個最基本的原則，四顆星以下就不要，如果平均是四顆星以上，但三顆星以下太多也不要，圖片只是想要給大家一個參考而已，不是說不能有以上這些圖片，但如果只有這類型的照片，可能就要小心一點囉！

網友紛紛留言，「我自己的經驗是某些台拍，特別是拍褲子，麻豆的照片永遠是側面或45度60度，就是不肯轉正面的話，有80％以上的機率超顯胖」、「還有一種是照片跟商品完全是不同的兩件！」、「看顧客實拍比較準，如果真的沒有我會選擇不買，除非真的覺得好看想買就會去跟賣家要實體圖，至於賣家給的是真的假的只能自己判斷了」。

此外，有一位自身在賣韓貨的老闆娘表示，「我自己是賣韓國服飾的～100%從東大門進貨！關於第三點想反駁一下，我都會用東大門店家的商品照～在實品還沒到台灣之前！但我不會只跟一家進貨，說很多家去選貨！模特兒都是不同的～但並不是盜照，品質也不差」。

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