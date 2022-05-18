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點青菜免費「送蛋」 網崩潰：難怪長輩說不要把菜翻來翻去

聯合新聞網／ 綜合報導
為了健康著想，許多外食族會特地加點青菜。 示意圖／ingimage
為了健康著想，許多外食族會特地加點青菜。 示意圖／ingimage

由於現代生活步調快，許多學生和上班族都仰賴外食，不過為了健康著想，不少人也會選擇加點青菜，來滿足身體的營養所需。

日前一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發出貼文，可以發現照片中的餐點應該是一份青菜，但仔細一看，菜葉中卻黏著數十顆黃黃綠綠的蟲卵，讓原PO嚇到直呼，「我沒有要加蛋啊，老闆」。

原PO發現菜上有蟲卵。 圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版
原PO發現菜上有蟲卵。 圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「選擇死亡」、「會不會很有口感？」、「快退餐……」、「眼睛有夠利，要是我早就大口吃下去了」、「啵啵啵的口感」、「吃飯記得要關燈吃飯」、「突然害怕，平常沒認真看」、「老闆佛心，加蛋不加價」、「這樣以後吃燙青菜不就要一片一片看」。

除此之外，不少網友也進一步分析，「菜裡有蟲只有兩種可能，一個是真的有機蔬菜，另一個是農藥噴不夠或是噴除草劑所以蟲還在…」、「有些店家，為了省事，菜根本不洗不挑的，我自己在家煮青菜都是一葉一葉洗的，偶爾會看到蟲蛋，要特別沖洗才能洗掉」、「外面的菜幾乎都不會洗，或者隨便洗就丟下去煮」、「雨天菜上的蟲就會特多」、「難怪長輩都說不要把菜翻來翻去」。

爆廢公社 外食 上班族

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