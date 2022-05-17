請同事吃飯對方帶男友要她付費 網怒批：被當盤子

朋友聚餐有時候會互相請客，但如果有人多帶親友來，通常會自費餐點，日前一名上班族抱怨，領了獎金要請同事吃飯，沒想到其中一位女性友人硬要帶「男友來」，還要原PO一起請客，讓她無言表示「自己要增加人數，我要求自費有什麼問題？」

一名上班族在「爆料公社」發文表示，最近領了獎金，說好要請朋友來吃飯，起初已經規劃好用餐名單，但其中一個女同事硬要帶男友來參加，而且還要求原PO請客，事後她要求那位女同事「如果帶男友來參加，餐點請自費」。

沒想到女同事氣炸，直罵原PO「很小氣」，並稱自己不是吃不起，讓原PO感嘆「花5000元看清一個人，要別人真心對待妳很難，我們不適合深交」，並質疑「請問妳男友是我們同事嗎？我跟他感情很好嗎？我領獎金主動要請吃飯，自己增加人數我不願意付錢，哪裡有問題？」

文章曝光後，引來網友批評多帶親友還凹別人請客的人，「帶男友來吃飯，還要你順便請？女的是有多窮？還是把你當盤子？」、「聰明！幸好你沒當盤子，她說她不是吃不起，越會說這種話的，就是吃不起又愛佔別人便宜」、「有些人真的臉皮特別厚，要是叫她出錢請客反而沒那麼大方，遠離這類朋友」、「我請的是同事，其他人的飯錢關我什麼事，我小氣？那妳請吃飯，我全家大小都帶去嗎！對於那種人，一頓飯的錢就看出她的人品跟水準，真不適合深交」。