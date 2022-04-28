她生理痛到無法工作欲請假 主管卻回「再這樣我就沒法了」
據《性別工作平等法》第十四條第一項規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日。日前一名網友在「爆怨公社」發文提到，因體質關係，每個月生理期都讓她痛到無法工作，沒想到主管卻說「再這樣下去我就沒辦法了。」讓她感覺被主管威脅。
原PO提到，每個月的生理期都讓她痛到直冒冷汗，吃止痛藥也不見得有效果。近日她再次痛到連工作都有困難，連身邊的人都看得出來，後來她決定向主管請假去看醫生，主管卻說她一直請假也不是辦法，要把身體調養好，再這樣下去就沒辦法了。
原PO表示，她知道要把自己身體調養好，卻感覺備受威脅。她分享，主管當初剛調到單位時，每天都在請假，她氣炸抨擊「對啦！你可以那樣，別人就不行？」有網友留言「有些人不了解女孩子每個月的那個痛，當他被打爆下面痛到不行的時候，看他有什麼感受」，但原PO回應，主管同樣也是女性。而其他網友也留言力挺原PO，「真的辛苦了，祝她身體都沒事」、「女人何苦為難女人」。
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