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火鍋店醬料擺砂糖？老饕曝「兩大功能」 店員也淪陷：吃一次就愛上　　

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到火鍋店用餐時，發現火鍋店醬料區時常會出現砂糖或花生粉等調味品，讓她很困惑。圖擷自爆廢公社
一名女網友到火鍋店用餐時，發現火鍋店醬料區時常會出現砂糖或花生粉等調味品，讓她很困惑。圖擷自爆廢公社

台灣人愛吃鍋，不少老饕還會自行調配獨門醬料，沾取後提升美食口感。不過，一名女網友表示，時常會在火鍋店醬料區看見砂糖或花生粉等調味品，讓她很困惑。文章一出，馬上吸引不少老饕揭露神用途，就連火鍋店員工也驚呼，「吃了一次就愛上」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」好奇提問，「一直很好奇，為什麼火鍋店的醬料區會有砂糖？有些是二砂，有些是白砂，有一些是細砂，甚至有些還有顆粒花生粉」。

從她貼出的照片中可見，火鍋醬料區除了一般常見的醬油、醬料、辣椒外，其中還有一瓶專門存放砂糖的調味罐，讓她相當好奇。

文章底下，有老饕就揭露砂糖的用途，原來是有「解辣」、「提味」等兩大功能，「加砂糖才不會太死鹹，還有提味作用」、「加糖不僅會中和鹹度降低死鹹，也能提昇鮮味，很多不吃味精的人都會用糖取代味精」、「醬料加糖很常見吧...可以緩和麻辣鍋的辣」、「可以降低辣度」。

另外，也有其他網友分享自己的獨門配方，「沒有糖，醬料就沒有靈魂」、「青蔥、蒜泥、蘿蔔泥、白醋、糖、一點點醬油這樣沾」、「糖+白醋+蒜泥，很下胃」、「沙茶醬沒加糖我直接翻臉」、「喜歡砂糖加沙茶～然後再加蔥花蒜泥生蛋黃」、「我也都會隨身帶一包糖，因為有的火鍋店沒有糖，沙茶配糖花生粉香菜超好吃」。

也有火鍋店員工分享，「如果有點麻辣鍋的話，油條煮一下沾砂糖吃超好吃，以前在某麻辣火鍋店工作的時候，聽前輩說饕客都會這樣吃，後來自己吃一次也愛上」、「以前我做過的火鍋店也有放白砂糖，我看過有客人白砂糖加沙茶這樣用的醬料，我就好奇問她好吃嗎？她說好吃，妳可以試試啊」。

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