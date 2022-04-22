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只因兒子要洗澡！管委會委員強行開水致糞水狂淹 眾人怒：好大官威

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO爆料大樓的管線阻塞，導致糞水倒灌，關閉水塔出水開關後，卻被一名管委會委員打開，導致地下室淹糞水。 圖／爆料公社
原PO爆料大樓的管線阻塞，導致糞水倒灌，關閉水塔出水開關後，卻被一名管委會委員打開，導致地下室淹糞水。 圖／爆料公社

一名網友在臉書控訴工作地點的大樓糞管阻塞，造成穢物倒灌，經過住戶以及管委會商討後決定關掉水塔，沒想到其中一位管委會委員在半夜時竟要求管理員將出水開關打開，理由竟然是因為「兒子要洗澡」，而這一開也造成這名網友放在地下室電子商品全都「泡湯」，貼文一出，不少人都痛罵「好大的官威」。

原PO在臉書「爆料公社」寫道工作地點的二樓，從馬桶以及排水口不斷流出糞便和液體的混合物，他趕緊通報社區管委會處理，也找來工程人員疏通管路，研判是公共管路阻塞所造成的倒灌，但當天晚上並無法解決問題，到了隔天白天，糞水已經順著樓梯從二樓流到地下一樓。

因為電子商品都存放在地下室，原PO和同事只能光腳浸在糞水裡搶救，到了晚上12點仍然無法解決，最後在水電專業人員、管委會以及住戶討論後，決定關掉水塔出水開關，先暫時解決問題，等到隔天再來想辦法。

沒想到過了半小時，一名管委會委員竟然要求管理員將出水開關打開，理由竟是因為他兒子要洗澡，雖然管理員拒絕，但這名委員竟然親自上樓開水，甚至當他兒子洗完澡後，也沒有將出水開關關掉，導致隔天一早原PO到公司開門一看差點昏倒，他們賴以為生的生財工具以及客戶的商品都泡在糞水裡。

原PO要求這名委員出面說明，沒想到對方竟然理直氣壯地說他兒子要洗澡，必須打開水開關，而且糞水也不會淹到11樓，還嗆聲「隨便你們要怎樣就怎樣」，讓原PO聽了又氣又無奈，「真抱歉，我們這些低等的人民，我們的整天在糞水中，已經到半夜12點也未進食的我們，都不是別人的兒子女兒嗎？不該拿來跟尊貴的他們相提並論，我在此再次為我們的無知及不自覺而反省，無知到不知道我們的一切犧牲都不配與劉先生兒子沐浴的重要來相提並論」。

貼文讓不少人看了也忿忿不平，「直接提告財損，他裝死也是社區賠，而且管委會有連帶責任，找他出庭就好，可以讓他忙得開開心心」、「收集資料存證！尤其是人證物證影片、開會紀錄，這不提出民事賠償，太對不起自己了」、「好大的官威（管委）啊」、「有些大樓管委會的都把整棟大樓當成自家的」、「爛死了~住大樓遇到這種真是衰到底」、「集體求償，然後撤銷他的管委身分」、「好自私，真的是造成他人很大的困擾」。

原PO和同事踩在糞水裡搶救生財工具。 圖／爆料公社
原PO和同事踩在糞水裡搶救生財工具。 圖／爆料公社

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