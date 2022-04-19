快訊

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

瑞典極右暴亂：火燒古蘭經的仇恨自由？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路程9分鐘過半小時餐還沒到 她客氣問「1句話」秒惹怒外送員回嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友訂外送，因久等不到傳訊息關心問一句「您知道路嗎？」，竟遭外送員回嗆，令她傻眼。示意圖／聯合報系資料照
一位女網友訂外送，因久等不到傳訊息關心問一句「您知道路嗎？」，竟遭外送員回嗆，令她傻眼。示意圖／聯合報系資料照

一位女網友利用外送平台訂餐，APP導航顯示車程9分鐘，但卻久等不到，傳訊息「請問您知道路嗎？」，結果遭外送員回嗆，令她覺得很無言。

一位女網友在《爆廢公社公開版》發文抱怨表示，9點半左右下單訂餐，APP顯示外送員10點左右已領餐，車程約9分鐘，結果等到近10點半還沒收餐點，就傳訊息詢問，竟被對外回嗆。

原PO貼出兩人對話如下：

原PO：請問您知道路嗎？我看店家距離9分鐘就會到
外送員：導航導機車不能走的路，當然9分鐘
原PO：我是看機車路線
外送員：拜託你下次住這種地方，自己騎車去買，請給我負評這樣我就不會再接到你的單
原PO：麻煩您專心騎車吧，我們等著餐點

原PO傻眼表示，自己和孩子在家等餐點，久等不到，所以才關心一下，語氣溫和還用了「您」字，不知道外送員是在不爽什麼？抱怨寫道「XX，我已經等很久才關心一下，我會不會有什麼危險，被氣死」。

貼文引發討論，有同樣經驗的網友表示，「我也被外送員靠北過地址不對（導航地址跟實際地址差3分鐘路程，路線都是直線），郵差宅配跟其他人都送得到，就不明白為什麼那一次的外送員找不到路⋯？」、「我之前看對方離我還有10分鐘左右，結果我等了半個多小時，但就是懶得出門才請外送，當然給他們慢慢來。」也有人覺得「說者無心聽者有意，文字沒辦法表現態度，你第一句話可能讓他覺得你在說他路癡吧！」、「請問您知道路嗎..... 這句話不夠酸嗎？」

不過，也有外送員留言吐真話，「導航是真的爛啊！有的還會導航讓你騎機車走樓梯呢」、「外送員導航系統真的很破爛…不是我在嫌，曾經也有客戶覺得為啥我這麼久，我說你看我的導航…它把我引導去反方向，我是直接看你地址，打開谷歌導航才發現我走反方向…」、「導航的路線真的會不一樣，有時候疊單更麻煩，明明近的在旁邊，偏偏要叫你先去送遠的再繞回來，當然回話的態度很重要！有時候我也會跟客人說聲抱歉」。

圖擷自《爆廢公社公開版》
圖擷自《爆廢公社公開版》

餐飲 外送

延伸閱讀

點外送要看規定「語氣愈來愈激動」 律師嚇：還沒吃就被罵一頓

他「1句感謝話」被外送員酸虛偽 網揭背後真相：自卑心作祟？

客人訂餐懶得下樓拿 備註竟告知大門密碼讓外送員傻眼

叫外送加購塑膠袋竟「沒拿來裝食物」 釣出一堆苦主都遇過

相關新聞

確診暴增陳時中喊自主應變 網友傻眼：2年超前部署了什麼？

國內疫情升溫，今（19）日新增1626例新冠肺炎本土確診個案，被匡列居家隔離的人數也逐日升高，指揮中心指揮官陳時中表示，新北市人數多，通知上略有延誤，請民眾自主應變，待在自己想要隔離的地方。言論一出，網友納悶「這兩年超前部署了什麼」...

她花近1萬8收到「假黃金」 網吐嘈：別在蝦皮買

網購平台蝦皮販售各式商品，許多民眾會在網站採買各式生活用品，近日有位網友指出，她花了1萬8000元買了金飾，結果發現是假貨，讓她氣得直呼「千萬別在蝦皮買黃金，因為是假金真賣」，網友建議她「下次別在蝦皮買，應該要去銀樓購入比較保險」。

男友高燒快篩2次均為陰性 退燒後反而接到確診通知

「男友確診了！症狀有點嚴重」，日前有名女網友表示，男友莫名高燒不止，精神不濟，手腳無力，吃了5顆半的退燒藥也未見效，雖然期間做了兩次快篩均顯示為陰性，但不久卻接到衛生所確診的通知，因此提醒大家多加小心，「還不知道是確診前，他自己都說從沒生過這麼嚴重的病，燒到快升天」。

她點餐遭二次收費 網揭外送員愛鑽「這一漏洞」

只要動動手指，餐點就能迅速送達家門口或是公司樓下，外送訂餐已是時下人們不可或缺的服務之一。然而便利之餘，也衍生出一些買賣問題。近日就有網友疑似被外送員刻意收取兩次費用，氣得她po網揭發，引起網友熱議。

路程9分鐘過半小時餐還沒到 她客氣問「1句話」秒惹怒外送員回嗆

一位女網友利用外送平台訂餐，APP導航顯示車程9分鐘，但卻久等不到，傳訊息「請問您知道路嗎？」，結果遭外送員回嗆，令她覺得很無言。

海底撈「撈麵師」待遇超高？網揭真實數字 眾人震驚：贏過上班族

海底撈火鍋除了餐點美味，服務周到外，還有變臉表演，是不少民眾的聚餐首選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。