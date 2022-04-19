路程9分鐘過半小時餐還沒到 她客氣問「1句話」秒惹怒外送員回嗆

一位女網友利用外送平台訂餐，APP導航顯示車程9分鐘，但卻久等不到，傳訊息「請問您知道路嗎？」，結果遭外送員回嗆，令她覺得很無言。

一位女網友在《爆廢公社公開版》發文抱怨表示，9點半左右下單訂餐，APP顯示外送員10點左右已領餐，車程約9分鐘，結果等到近10點半還沒收餐點，就傳訊息詢問，竟被對外回嗆。

原PO貼出兩人對話如下： 原PO：請問您知道路嗎？我看店家距離9分鐘就會到外送員：導航導機車不能走的路，當然9分鐘原PO：我是看機車路線外送員：拜託你下次住這種地方，自己騎車去買，請給我負評這樣我就不會再接到你的單原PO：麻煩您專心騎車吧，我們等著餐點

原PO傻眼表示，自己和孩子在家等餐點，久等不到，所以才關心一下，語氣溫和還用了「您」字，不知道外送員是在不爽什麼？抱怨寫道「XX，我已經等很久才關心一下，我會不會有什麼危險，被氣死」。

貼文引發討論，有同樣經驗的網友表示，「我也被外送員靠北過地址不對（導航地址跟實際地址差3分鐘路程，路線都是直線），郵差宅配跟其他人都送得到，就不明白為什麼那一次的外送員找不到路⋯？」、「我之前看對方離我還有10分鐘左右，結果我等了半個多小時，但就是懶得出門才請外送，當然給他們慢慢來。」也有人覺得「說者無心聽者有意，文字沒辦法表現態度，你第一句話可能讓他覺得你在說他路癡吧！」、「請問您知道路嗎..... 這句話不夠酸嗎？」

不過，也有外送員留言吐真話，「導航是真的爛啊！有的還會導航讓你騎機車走樓梯呢」、「外送員導航系統真的很破爛…不是我在嫌，曾經也有客戶覺得為啥我這麼久，我說你看我的導航…它把我引導去反方向，我是直接看你地址，打開谷歌導航才發現我走反方向…」、「導航的路線真的會不一樣，有時候疊單更麻煩，明明近的在旁邊，偏偏要叫你先去送遠的再繞回來，當然回話的態度很重要！有時候我也會跟客人說聲抱歉」。