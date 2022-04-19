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海底撈「撈麵師」待遇超高？網揭真實數字 眾人震驚：贏過上班族

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友很好奇，海底撈的特色表演之一「撈麵」師傅的薪資如何。圖擷自海底撈臉書官網
一名女網友很好奇，海底撈的特色表演之一「撈麵」師傅的薪資如何。圖擷自海底撈臉書官網

海底撈火鍋除了餐點美味，服務周到外，還有變臉表演，是不少民眾的聚餐首選。有名女網友很好奇，海底撈的特色表演之一「撈麵」師傅的薪資如何？有知情網友就透露薪水數字，讓網友們好震驚，直呼「都比上班族高了」。

網友在Dcard發文表示，每次去吃海底都很喜歡看撈麵師表演，不僅非常精彩還可以看出師傅的熱誠，因此她很好奇「撈麵師的待遇怎麼樣？」。

原po指出，有些師傅看起來很熱愛自己的工作，「不過看他們一直跑來跑去好忙呀，撈麵師除了撈麵，還有其他的職務要做嗎？上班8小時的話通常需要表演幾次呢？真的超好奇的」。

文章一出，引起網友們熱烈討論，「海撈的撈麵師傅好像都有挑過~ 吃了十次有八次都高顏質帥哥」、「撈麵師傅除了撈麵表演外 麵也是他們自己做的唷！ 然後有時候還會需要幫員工下廚煮員工餐」、「撈麵師上班-桿麵、甩麵 支援其他崗位，表演幾次要看客人多少哦，最少40條最多400多條」

至於薪水的部分，有知情網友透露，「上禮拜去吃服務員跟我說甩一條$7元」、「之前吃的時候跟撈麵師聊天，據說月薪六七萬」、「我哥是前員工，一個月4-6萬，但很累」、「之前有問過撈麵師，他說他的底薪四萬，然後就是論件再加上去，他之前還在澳洲的海底撈工作過底薪8萬」，對此有網友就認為，「哇！那蠻高的欸，都比一些上班族高了」。

海底撈

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