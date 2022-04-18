外送員要客人學習「下樓拿餐點」 同行揭真相：規定要送上樓

外送平台正夯，民眾只要在家動動手指，就可以請外送員包辦三餐，許多消費者也會客氣向外送員說「辛苦了」，但日前一位外送員抱怨，消費者不願意自己下樓取餐，只會「假好心說辛苦了」，引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張訂單照，消費者在外送單上面寫著「到達後，可撥打手機，我會下去拿，謝謝！辛苦了！」外送員表示，各位住在3樓以上，又沒電梯且訂外送的客人們，麻煩學一下好嗎？他建議訂餐的顧客「自己主動下樓取餐，而不是兩手插腰在樓上等外送員上去，然後假好心說一聲辛苦了」。

貼文一出，馬上引發破千則留言，許多網友紛紛吐嘈「其實你的工作內容就是這樣，人家願意下去拿是體恤，不下去拿也是應該，這麼簡單的工作有什麼好罵的」、「要不要乾脆說你在哪，客人直接找你取餐就好？」、「其實沒下樓也可以啊，難不成你在公司上班，也是請老闆處理你的事務嗎？那要你這員工幹嘛？」、「要下樓的話，我就自己出門買就好了，為什麼還要多支付『服務費用』？」、「就是不想出門、不想換衣服、不想穿鞋、不想跟別人一起搭電梯、不想騎車、不想走路，才叫外送」。

還有身為同行的外送員指出，「爬樓梯送上樓是外送員基本的吧！如果不想爬就別出來當外送了」、「外送平台有規定要送上樓喔！所以本來就是他們該做的，客人根本沒有義務下去拿，如果外送員不願意送上樓很簡單，就是差評加客訴，讓你在這個工作沒辦法混！」、「我才剛剛送完4樓、5樓、6樓，都爬樓梯上樓耶！」