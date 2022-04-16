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宜蘭公布海量足跡表 縣府製圖「長這樣」...網一看全炸鍋了
宜蘭今（16）日新增39例本土確診個案，其中有8案為昨天已公布個案，實際新增31人。宜蘭縣政府下午公布確診者足跡疫調結果，但沒想到足跡表貼出後卻被網友罵爆，「現在就都放給它爛啊！」
宜蘭縣長林姿妙今下午在官方臉書公布31例確診者足跡，但足跡圖卡「密麻」程度令網友直搖頭，由於海量足跡全塞在同一張圖卡裡，字跡密密麻麻排列，根本看不清楚確診者實際到過哪些公共場所。
許多網友看到這張足跡圖後都忍不住開罵，「超傻眼...那張足跡圖是怎麼一回事？」、「足跡要怎麼看？字那麼小！」、「現在就都放給它爛啊！連足跡也看不清楚了」、「放大看也變模糊了」。
在網友一片謾罵聲中，有人出面緩頰，指出宜蘭縣政府官方LINE帳號公告的足跡圖卡相較清楚，也有人直接貼出縣府網站公告的足跡圖卡，點開才終於能看清楚所有疫調結果。事後，林姿妙也在臉書更新清楚版足跡疫調圖卡供民眾查看。
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