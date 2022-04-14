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小7超狂服務再+1「他進門見這畫面」網心疼喊： 店員超辛苦

聯合新聞網 / 綜合報導
有眼尖的網友發現，7-11的店員竟然又新增了一個「挖冰」技能。（示意圖，非文中店家） 圖／記者曾增勳攝影
有眼尖的網友發現，7-11的店員竟然又新增了一個「挖冰」技能。（示意圖，非文中店家） 圖／記者曾增勳攝影

超商店員要做的事情越來越多！從最早以前基本的補貨、結帳外，現在又出現各式如做咖啡、製作冰淇淋等技能。近日天氣變化大，超商開始推出冰品優惠，有眼尖的網友發現，7-11的店員竟然又新增了一個「挖冰」技能，網友直呼「真心覺得便利超商的員工超級辛苦」。

近日有一名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，「小七店員是不是越來越難上手了…」，並且PO出了照片，可見到一名7-11店員站在COLD STONE的冰櫃前面，正彎著腰挖冰，接著下一張照片就看到顧客2碗COLD STONE冰淇淋被袋子裝起來的畫面。

有網友發現小7店員也要挖冰淇淋。 圖／取自臉書爆廢公社
有網友發現小7店員也要挖冰淇淋。 圖／取自臉書爆廢公社

此文曝光馬上引起網友熱議，「這時薪要兩百了沒」、「好辛苦⋯」、「品項增加薪水也沒增加…」、「現在各行各業都要十八般武藝」、「真心覺得便利超商的員工超級辛苦，但薪水卻不高，一個人頂三個人用。」、「哪天都能煎牛排了」、「以後履歷只要寫曾在7-11工作過，應該是很多老闆來搶，這麼厲害的員工不請太可惜」。

其實不只冰淇淋，7-11店員先前也被見使用大型直噴機（棉料噴印機）為客人製作T恤，讓不少網友直呼店員沒有極限，有人看到照片後想揪團朝聖「新奇的服務」，但也抱不平，認為要「放過這些店員吧」、「店員真的是包山包海包衣服」、「不知道他們薪水多少」。

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