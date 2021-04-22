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技能再進化！超商店員「現做潮T」 驚動網友：未來該不會有月子中心

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名網友前往超商，驚訝裡頭的店員在為客人製作T恤，被他直呼店員真萬能。圖／翻攝自路上觀察學院
日前一名網友前往超商，驚訝裡頭的店員在為客人製作T恤，被他直呼店員真萬能。圖／翻攝自路上觀察學院

超商多角化經營，積極拓展零售通路，去年季營收還超越百貨業營業額，成為零售業營收最高的產業，不過也讓店員身兼多職苦哈哈。日前一名網友前往超商，驚覺店員技能再次突破，需幫客人做T恤，引來其他網友稱未來有接生服務或月子中心也不意外！

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」以「萬能的店員！」為題貼出照片，照片中可見一名女店員使用大型直噴機（棉料噴印機）為客人製作T恤，並提及該處位在台南「新康華門市」的7-ELEVEN（7-11）。不少網友看到照片後想揪團朝聖「新奇的服務」，但也抱不平，認為要「放過這些店員吧」、「店員真的是包山包海包衣服」、「不知道他們薪水多少」。

超商裡頭的直噴機，也讓不少網友表示想朝聖該店做衣服。圖／翻攝自路上觀察學院
超商裡頭的直噴機，也讓不少網友表示想朝聖該店做衣服。圖／翻攝自路上觀察學院

由於超商店員技能不斷「更新」，除了被大讚「店員個個都是菁英」外，網友搞笑稱「小七還有什麼辦不到的你告訴我？」、「之後還要負責接生」、「員工經歷有7-11一定都會優先錄取」，更有網友敲碗表示「加個臨時保母托嬰服務，一定賺起來」、「便利商店看診指日可待」。

該文也釣出疑似是超商店員的網友表示，「還好我們店沒有這個設備」。據查，全台7-11提供製作T恤服務有台北市西門町商圈內的「OPEN!家族主題店—漢中門市」，另一家為台南永康區的新康華門市，該處還是OPEN!家族✕三麗鷗聯名主題店，深受粉絲喜愛，也難怪不少網友想爭相到現場體驗一番。

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