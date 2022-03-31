連10次搶不到蛋...好市多店員勸「下次請早」他怒PO文網反轟：快退卡

美式賣場好市多（Costco）商品多樣、價格實惠，深受許多消費者喜愛。而近期國內出現缺蛋潮，就有一名網友發文表示，到內湖好市多買菜，已經連續10次沒看到雞蛋，詢問店員才知道一天進貨量約240盒，因此建議下次早點來買，讓原PO抱怨「很明顯的是進貨量不足，怎麼會叫我早點去搶呢？」貼文掀起熱議。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，自己大約每兩週會去採購一次，「已經連續10次沒看到雞蛋了」，結帳時詢問服務人員，得知「一天進貨量約240盒，每卡限購一盒，一般中午前就會完售」，因此建議他下次早點來搶。

原PO抱怨，中午前就會完售，那很明顯是進貨量不足，「雞蛋不是其他非常態限量特價商品，它跟牛奶一樣是日常必需品，好市多賣場屬性本來就與其他大賣場不同，是有收會員費的，在收了會員費的情況下，保障會員能夠在商場內買到基本民生必需品，這是賣場的責任，怎麼會叫我早點去搶呢？」

原PO指出，好市多買不到雞蛋，他當然也只能去別的地方買，「這件事是賣場對消費者的責任，不能把搶不到的問題歸咎到會員身上，希望好市多賣場看到這篇文，能夠正視這個問題」。

貼文一出，引來網友紛回應「退了會員就能少抱怨很多事，可以考慮看看」、「強烈建議你退卡」、「其他有得買為什麼一定要堅持好市多買」、「有繳年費就是老大的概念嗎」、「早點去就好了，我去那麼多次，沒有一次沒蛋」、「我今天去菜市場限20顆，還要等11點才開始搶購」。