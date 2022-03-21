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8百元牛排擺盤髒爆他傻眼 網笑：好像夜市骰子牛

聯合新聞網 / 綜合報導
網友花八百元吃牛排，看到擺盤傻眼。圖／取自爆料公社
網友花八百元吃牛排，看到擺盤傻眼。圖／取自爆料公社

高級牛排館通常對於擺盤、美觀等都相當講究，不過有網友近日到某牛排餐廳用餐，一客牛排要價780元再加一成服務費，端出來的主菜卻讓他相當傻眼，不只整個盤子髒兮兮的，吃進嘴裡也滿是炭烤味，向店家反應後，店員堅稱這是正常的流程，只是連盤子一起烤，才會發生這種情形。有網友笑稱，根本就是夜市骰子牛。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，今日到某牛排餐廳吃飯，跟隔壁桌同時點餐，然而隔壁桌客人都吃飽離席了，他們還等不到牛排。等到牛排終於上菜他卻徹底傻眼，不只盤子髒兮兮，連牛排擺盤也相當隨便，盤上放了切好的十幾小塊牛排，神似自己在家中烤肉的模樣，他直呼「夜市牛排100元擺盤都還比它有誠意」。

該網友表示，牛排本身的炭烤味也很重，忍不住向店家反應後，店員則解釋「這是固定流程、這種盤子成本比較高、盤子一起進去烤才會這樣」，然而他還是無法理解，傻眼表示「我仍然覺得不可思議，這樣的出餐樣貌，如果可以，當然還是希望餐廳可以改善這個部分」。

其他網友紛紛留言「感覺樓主智商被嚴重污辱」、「這是別人吃剩的吧」、「這烤的技術......」、「780？ 真的是盤子」、「這是怎樣……超級不行耶」、「780這種擺盤我會請主管出來」、「盤子烤的非常有特色」、「是要送盤子給客人？不然盤子成本比較高是什麼意思？」、「很像夜市骰牛擺盤」。

該網友也更新貼文指出，該店主管已致電關心並致歉，很有誠意的想解決跟改善問題，品牌方則回應很感謝大家的留言指教也很歡迎，也會好好去做教育訓練跟餐點的調整。

爆料公社 烤肉

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