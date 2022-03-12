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沒下雨穿雨衣騎車很怪？ 網推一功能完勝

聯合新聞網 / 綜合報導
許多機車族最怕遇上下雨天，不過就算是不是下雨天，也有騎士穿著雨衣禦寒。圖為示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者侯永全攝影
許多機車族最怕遇上下雨天，不過就算是不是下雨天，也有騎士穿著雨衣禦寒。圖為示意圖，非新聞當事照。報系資料照／記者侯永全攝影

雨衣是機車通勤族必備的生活用品，不僅下雨天穿了可以防止變落湯雞，就算是沒有下雨的日子，路上也會看到不少騎士穿著。有網友近期發文詢問指，就算沒下雨，他也會穿著雨衣取代防風防潑水的衣物，但是擔憂路上的人會覺得他很怪。

原PO在PTT問卦版發文，他說，以前天氣冷都會穿保暖、防風防潑水的衣物，但後來發現雨衣就有這些功能，還便宜不少，像是近日天氣驟降，他就穿著雨衣騎車，但因為沒下雨，一路上只有他這樣穿，因此好奇詢問網友「沒下雨時穿雨衣會很怪嗎？」

對此，不少網友留言，「超怪的」、「就衝鋒衣啊」、「沒人注意好嗎」、「完全不會，穿起來就對了」、「 不會，其他人都穿國王的雨衣」、「有需要就穿，爲什麼要管別人怎麼看」、「騎車還好，走路會被當暴露狂」、「你不尷尬，尷尬的就是看你的人」。

其中，有網友也大讚雨衣的禦寒功能，尤其是兩件式效果顯著，「兩件式的，天氣冷我都在穿」、「不會，因為我都這樣，防風防雨保暖」、「超實用的好嘛」、「兩件式的好用」、「我在武嶺大太陽也穿雨衣 那時是剛好零度」、「至少北部人都知道就是禦寒」、「 防寒第一品牌」。

PTT 機車族

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