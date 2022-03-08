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超商如廁驚見馬桶座「凸現」柱狀體 內行人揭貼心用途

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友日前外出借用萊爾富的廁所，發現馬桶蓋上多了一根粉紅色的鏤空柱狀物，於是拍下照片上傳到社群網路，引發熱烈討論。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名男網友日前外出借用萊爾富的廁所，發現馬桶蓋上多了一根粉紅色的鏤空柱狀物，於是拍下照片上傳到社群網路，引發熱烈討論。 圖／翻攝自「爆廢公社二館

馬桶是我們日常生活中的必需品，加上一些創意小巧思，或許就能大幅提高生活便利度。一名男網友日前外出借用萊爾富的廁所，發現馬桶座上多了一根粉紅色的鏤空柱狀物，於是拍下照片上傳到社群網路，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」曬出一張馬桶某個角度的照片，寫下「這個是在萊爾富的廁所發現的，請問這個有什麼功能？我朋友說是杯架」。仔細一看，原來馬桶蓋下夾著一根粉色且中間鏤空的柱狀物。

貼文曝光後，眾人樂壞了，隨即歪樓討論說「插雨傘的啦」、「放牙刷的」、「手機架」、「勾包包的」、「姐夫架」、「小鳥放置處」、「測量gg直徑用的」、「這是沒帶衛生紙，臨時讓你清潔手指用的」、「放刷子供客人好刷屁股？」、「給看到洞就想鑽的人用的」、「尿進去那個洞裡可以累積購物點數」。

有行家跳出來揭開真正用途，指出該物品為馬桶蓋掀蓋器，用來貼合在馬桶邊緣較深凹槽內，不僅可以減緩馬桶蓋落下的力道，也可以避免雙手直接接觸到馬桶坐墊，減少細菌接觸。有人分享自家安裝的青蛙造型馬桶提蓋器，解釋「這是掀馬桶蓋的衛生掀」、「讓你掀馬桶蓋不必碰到手」、「掀馬桶蓋的，好貼心的店家」。

圖為網友分享自家安裝的青蛙造型馬桶提蓋器。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
圖為網友分享自家安裝的青蛙造型馬桶提蓋器。 圖／翻攝自「爆廢公社二館

馬桶 超商 萊爾富超商

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