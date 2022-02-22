司機送回遺失物他包一千元表謝意 被嫌「太少」開價六千

根據法律規定，拾獲失物者可要求部分報酬，卻有人因此十分困擾，一名網友在《爆廢公社》上貼文表示，他聽聞有人將手表遺落在計程車上，司機將其送回，手表主人因此包了1000元的紅包致謝，但司機卻在之後要求退回紅包，更要求6000元的紅包，讓他想問這樣是否合理？

貼文網友表示，事主在回家的路上叫了紅牌的「多元計程車」，下車後發現手表遺落在車上，去電告知司機，有答應要送來歸還，事主覺得司機熱心，便包了1000多元紅包當謝禮。不料，司機事後用簡訊傳來一堆法律條文，說上網查了手表價值，要求要6000元的謝禮，又傳簡訊要求聯繫跟退還不值的紅包。因此想詢問「大家的看法。」

網友們則表示基本上不需理會。並點出重點在於手表歸屬明確，並非「無主遺失物」。「告訴他，他是承攬運輸，有義務歸還乘客物品，並不適用拾獲不知名的無主物」、「現在的問題是你已經知道東西遺失在車上，所以上述民法不成立，你包紅包已經足夠答謝」、「司機不歸還，肯定吃刑事侵占罪，是公訴！」

貼文網友最後也補充手表主人的擔心「因為是電話叫車載到門口，等於司機有自己的電話和地址，如果對方直接找上門來不知如何是好。 」