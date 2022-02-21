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寒流日點外送「每間都自取」 外送員曝心酸原因

聯合新聞網 / 綜合報導
上周末是濕冷天氣，網友發現外送平台上店家都顯示自取，有外送員表示下雨不送、太冷不送。報系資料照
上周末是濕冷天氣，網友發現外送平台上店家都顯示自取，有外送員表示下雨不送、太冷不送。報系資料照

周末遇上寒流及下雨，許多人都窩在家叫外送，然而有網友發現，外送平台上的店家都顯示「自取」，讓他好奇「是沒人要送嗎？」有外送員解釋，遇上爆冷又下雨的天氣，外送平台也沒有提供加碼外送費用，因此多數人都不願出勤，外送員不足的情況下才會只有出現「自取」選項。

有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文詢問，「請問為什麼每間都顯示自取，是現在沒人要送嗎？」

許多外送員紛紛留言「沒人送，有跑的人最快昨天就達滿標在家休息了」、「加碼的錢太少，澳洲來的客人太多，下雨天沒有人想冒險出去外送還要被客人負評」、「下雨不送，太冷不送，遠單不接」、「天氣冷又下雨 你不想出門自然別人也不想呀⋯而且這天氣出去跑客訴率大幅提升」、「沒加碼、爆單、下雨危險、視野不好、還要被客人客訴、一單40，在家看劇實在」。

外送員 寒流

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