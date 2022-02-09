學生妹接家教被要求「先更衣」 網：疫情太嚴重

許多人在就學期間會擔任家教老師，打工賺錢。一名女網友在「Dcard」表示，她最近和一位家長談家教合作，但對方要求她在到府上課時，多帶一套衣服更換，讓她疑惑地發問：「這樣的狀況普遍嗎？」

原PO提到，自己是第一次接家教，和家長談得差不多了，幾天後就要去對方家中試教。家長傳訊解釋，因為外面細菌多，家人都會在外出返家後換上居家服，因此希望原PO也帶一套衣服更換。

原PO表示，雖然外面有細菌疑慮，「但到別人家換衣服，還是讓我覺得心裡怪怪的。」部分網友也認為此要求很奇怪，「這種的家教建議別碰」。有網友提醒，怕學生家會有針孔攝影機，「保險就是穿兩件衣服，到案主家再脫外面那件」、「看有沒有辦法鋪大毛巾在身上圍著換」。

但也有網友認為，「換衣」要求是因應現在嚴重的疫情，「我請月嫂、保母到家裡，也是請他們帶衣服來換，畢竟現在外面疫情比較嚴重，我自己回家也一定會馬上換下衣服」、「我覺得針孔機率滿低的，疫情比較有可能」、「在外面多套一件衣服的方法很好，進門再用酒精把自己噴一噴消毒」。