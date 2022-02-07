小孩過年領5百元紅包 前夫不爽罵她：是包給喪家嗎？

春節期間許多小朋友都能拿紅包討吉利，而紅包金額多會以雙數為主，有網友抱怨，她的弟弟包給小孩500元紅包，竟因此接到前夫電話，責罵她「是在包給喪家嗎？」她傻眼表示，「就是心意用紅包袋裝的，有必要這樣想嗎？」

一名網友在臉書社團爆廢公社二館發文表示，過年期間帶著小孩到家裡玩，小孩也開開心心地領了紅包，想不到回家後卻接到前夫電話，責罵她「為什麼包給小孩500元？不如不要包，是在包給喪家嗎？」

該網友回嗆前夫「我們小時候常常收300、500元的紅包，為什麼要這樣去想？反正就是心意用紅包袋裝的，有必要這樣想嗎？」她給姪女的紅包是1000元，弟弟則回包給她兩個小孩各500元，還帶小孩們去吃大餐。

該網友表示，「我就想問，紅包就是個長輩給的心意而已是給小孩的零用錢，前夫這樣打來問我什麼意思？還說這樣以後我白包給你也包雙數，祝你家死一對反正我是用白包」。

其他網友則安慰她「看了很多都是因為紅包的金額而不愉快！其實紅包就是一個心意，有甚麼好吵的？貪心又自私的人給多少都不會滿足，下次直接甩給對方一個空紅包袋，看他是只要一個空紅包袋還是閉上嘴，拿紅包袋跟他覺得不滿意的金額一起收下」。

不過也有網友認為，還是多少遵守一下習俗，避免落人口舌，有人留言「紅包是真的沒在包500、300元的，如果怕包多，意思意思給個200元」、「會不會介意也是看個人，有時候不是錢的問題是感覺的問題」、「過年真的沒有人在包單數的」。

發文網友事後補充表示，「每個人的感受不同，壓歲錢是要給小孩的，不是給前夫也不是給前公婆更不是參加喜宴，我們真的沒特別的意思，若前夫要包給我4444元我會很開心」。