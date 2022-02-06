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隔壁桌小孩「看卡通配飯」還開超大聲 他怒：全餐廳都聽得到

聯合新聞網 / 綜合報導
為避免小孩在外吃飯吵鬧，部分父母會利用科技產品轉移注意力。圖為小孩吃飯示意圖。 圖片來源/ingimage
為避免小孩在外吃飯吵鬧，部分父母會利用科技產品轉移注意力。圖為小孩吃飯示意圖。 圖片來源/ingimage

育兒不易，加上現今科技產品越來越發達，許多父母仰賴網路影片安撫小孩，藉此轉移小孩注意力，避免在外大吵大鬧。然而有網友抱怨，他在餐廳遇到一對夫妻讓小孩邊吃飯邊看卡通，且音量很大，讓他備感困擾。對此，其他網友直言，他應該當下向對方反應，而非事後諸葛。

有網友在PTT發文表示，他最近在餐廳吃飯時，遇到一對帶著小孩的夫妻，他們開著手機，讓小孩邊吃飯邊看卡通，而且手機音量很大，整間店都聽得到，讓他十分困擾，直呼「小孩吃飯就吃飯，要邊看卡通才能吃是什麼概念？」

其他網友則留言「因為這樣小孩才不會吵鬧」、「你比較喜歡小孩亂吼亂叫，把醬汁噴到你身上，還是用大聲的卡通阻止上述憾事？」、「電子奶嘴的概念」、「可以看卡通啊，至少關小聲一點，不要打擾到別人」、「別人的小孩我不在乎，不要吵我就好了」、「大人看影片開擴音的也很多啊」。

還有網友認為吃飯配手機不妥，留言「從來不會讓小孩吃飯看手機」、「我有小孩，但我從不讓他玩手機，吃飯就是要好好坐著吃，真要轉移注意力我會拿貼紙書，給手機的確是最懶的方式」、「聲音太大對小孩耳朵聽力也不好」。

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