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她不解炒西生菜放一下下就變黑 眾人推一最簡單方法

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友求助鄉民如何讓西生菜不容易變黑，多數人建議用汆燙最簡單。 圖／翻攝自臉書「家常菜」
一名女網友求助鄉民如何讓西生菜不容易變黑，多數人建議用汆燙最簡單。 圖／翻攝自臉書「家常菜」

俗稱「西生菜」的結球萵苣是常見的蔬菜種類，速食店的漢堡中間夾的就是西生菜，家庭料理中也會用來熱炒，不過有一名女網友卻不解為何自己炒出來的西生菜會變黑，她上網發問求助，不少老饕都認為「汆燙」是最簡單的辦法。

原PO在臉書社團「家常菜」分享自己炒出來的西生菜，但她說不知道為何常常炒出來後放一下子就會變黑，雖然知道最簡單的方法就是用汆燙，但她還是好奇想知道是否還有其他撇步。

不少內行人分享自己的做法，「滾水燙熟再拌蒜末調味」、「我媽媽教我，炒青菜下鍋放一些鹽巴會生水，而且顏色會綠綠，才漂亮。燙青菜也要灑點鹽巴，才不會黑黑醜醜」、「我都會滴一些米酒，炒起來很青翠喔」、「用油水炒法，起鍋的時候撈菜出來就好，水就不用撈出來了」、「我用水+油+鹽，再下菜去炒，可以保持翠綠」、「加一點食用蘇打粉就會很清脆，也不會變黑呦」。

方法當中最多人提到的就是汆燙，「用燙的不會黑」、「水裡加點油，等水滾了再丟下燙30秒撈起」、「其實葉菜類我都用燙的最穩，拌個蒜頭豬油調味料就好」、「汆燙要加一點油，就不會氧化變黑」。

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