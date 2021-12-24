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炸雞油赫見一塊藍綠色詭異物體 網急勸：千萬別弄破

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在家裡嘗試炸雞油。 圖／翻攝自臉書「家常菜」
一名女網友在家裡嘗試炸雞油。 圖／翻攝自臉書「家常菜」

台灣曾經經歷餿水油風波，讓不少人對於油品的品質相當憂心，有人乾脆大費周章自己製油，一名女網友買了雞油脂回家炸油，但卻發現裡面多了一塊藍綠色的東西，她PO文尋求解答，許多內行人一眼就認出是「雞膽」，還提醒千萬別弄破，不然會很苦。

這名女網友在臉書「家常菜」貼出炸雞油的照片，只見雞油脂在鍋裡慢慢融化，但原PO卻發現油脂裡夾藏了一塊大小如手指頭般、藍綠色的物體，讓她好奇地想知道這是什麼東西，能吃嗎？

眾人全部都提醒原PO千萬別弄破，「膽，很苦，不要弄破」、「膽，不要弄破了，不然整個都毁了（變苦）」、「還好沒有弄破，否則那鍋雞油就苦了」、「這是雞的膽不能吃，弄破會苦苦的」、「還好妳撈起來了…不然整鍋就完了，變苦油了」。

還有網友分享雞膽特殊用法，「我小時候得蕁麻疹，用雞膽洗澡就好了，因為很臭，沒用時都冰冷凍，要用時再退冰刺破，老一輩的良藥，但很臭就是了」、「用雞的膽洗頭髮很柔順，頭皮屑都沒有了」。

原PO意外發現雞油脂裡多了一塊藍綠色的東西。 圖／翻攝自臉書「家常菜」
原PO意外發現雞油脂裡多了一塊藍綠色的東西。 圖／翻攝自臉書「家常菜」

食安

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