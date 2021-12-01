快訊

還原恐怖一夜！高嘉瑜落淚：被拖行、暴打「自己快死了」

警持拘票逮林秉樞 飯店房內赫見一名小12歲女友人

日本泡麵上「3箭頭」圖示什麼意思？ 專家：有特殊意義

聯合新聞網 / 綜合報導
日本泡麵上的圖示，很多外國人都不知道，但還是照吃不誤，不過其實這圖示是有特殊意義的。圖擷自日本人の日本旅遊指南粉專
日本泡麵上的圖示，很多外國人都不知道，但還是照吃不誤，不過其實這圖示是有特殊意義的。圖擷自日本人の日本旅遊指南粉專

日本泡麵是不少民眾出國旅遊必買的伴手禮名產之一，各地口味多樣豐富，還出了許多限定版。不過包裝上都會有的這個圖案標示，很多人可能看過，但卻不一定知道是什麼意思，其實大有玄機。

粉專《日本人の日本旅遊指南》分享「樂吃購！日本」報導指出，泡麵碗上帶有箭頭的圖示只有日本泡麵才有，換句話說，如果外國人在當地買了日本泡麵吃或帶回自己的國家，還真的不一定明瞭。

仔細看寫著「移り香注意」的圖案標示，中文意思是指「注意香味轉移」，目的是提醒民眾別將泡麵放在具有濃烈氣味物品的附近，否則泡麵容易吸收到其他物品的氣味，使得好吃的泡麵味道會走味。

舉例來說，像是咖哩粉、香料、殺蟲劑、香水、清潔用品或芳香劑等，如果放在泡麵的附近，泡麵可能都會被這些化學味影響，使得泡出來的麵變得不好吃。

粉專貼文底下則有網友留言以為這個圖示是指在沖泡麵時，應該要到達的水位量，也有人不清楚，誤認那是怕湯灑出來的警告標示。另外，還有人開玩笑建議有噴香水的人就不要吃泡麵，或是泡麵太香，移動時香味會跑出來，吸引別人來吃光光，所以要在原地吃千萬別亂跑。

延伸閱讀

公公用泡麵做出神秘「暗黑料理」嚇壞她 眾人讚：這個神好吃

為何台式泡麵都含油包？ 行家點出關鍵原因：沒它就輸了

泡麵、麥當勞接連喊漲...台灣迎來通膨時代 專家：3大主因讓漲價「一去不復返」

泡麵漲價又吃不飽 「為何要吃？」 網友：應景吃的

相關新聞

日本泡麵上「3箭頭」圖示什麼意思？ 專家：有特殊意義

日本泡麵是不少民眾出國旅遊必買的伴手禮名產之一，各地口味多樣豐富，還出了許多限定版。不過包裝上都會有的這個圖案標示，很多人可能看過，但卻不一定知道是什麼意思，其實大有玄機。

蒸蛋失敗變蛋水…比例混錯？ 婆媽一眼揪出「關鍵錯誤」

蒸蛋Q彈滑嫩帶點鹹香的口感，是讓人很難抗拒的美食。一位網友嘗試製作蒸蛋，試了多次都失敗，只能蒸出「蛋水」，只好發文求救。婆媽們一看「蛋水」照，立即點出關鍵就在「那個碗」。

他怨公司逼玩交換禮物還得公開抽獎結果 網提1理由勸忍忍

每到了聖誕節，不少人都會玩交換禮物的遊戲，在這個特殊節日當中增添許多期待和驚喜，不過有一名網友在PTT發文抱怨，他說公司強迫員工參與，就連抽獎結果也不能匿名，讓原PO相當反感，想問問鄉民們是否有什麼辦法可以避開這種活動，但多數人都覺得為了避免被貼上「不合群」標籤，原PO還是要忍一忍。

「怕發燒不打疫苗」卻對小孩又親又蹭 他崩潰喊：離我遠一點

新冠肺炎病毒變異株Omicron來勢洶洶，也讓不少人開始關心第三劑新冠疫苗何時開打。然而日前卻有網友分享，自己的親人衛生習慣都做不好，還因為「怕發燒」而不敢打疫苗，卻在見小孩子時又親又蹭臉，讓他相當崩潰。

台北「5菜1湯要價160」 北漂男傻眼喊：最不敢吃自助餐

自助餐的選擇多樣，可自行選擇喜歡的菜色，但因為各家自助餐價格算法皆不同，太貴太便宜都會引起話題。就有一位網友分享，自己在台北的自助餐夾菜時，都會刻意避開主菜，讓價格便宜一點，但沒想到日前卻夾到一盤要價160元的餐，讓他無奈嘆道「來台北生活兩年，最不敢吃的就是自助餐」。

他問百元剪髮能賺錢？ 網曝2關鍵：薄利多銷賺爆

百元剪髮多年前崛起，至今仍有不少分店，且還常常大排長龍，有網友好奇「百元剪髮真的會賺嗎？」其他人則表示，因為都是固定客源，加上理髮時間短，可以「以量取勝」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。