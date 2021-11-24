結婚宴客「需另給餐廳人員紅包」 網友傻眼喊：新收費名目？

新人結婚喜宴通常都會選擇在餐廳舉辦，不但比較體面，也不用擔心氣候問題影響賓客們用餐。然而日前卻有網友分享，自己的家人在餐廳辦宴客，卻遇到「要另外包紅包給工作人員」的狀況，令他十分傻眼。

原PO在「爆怨公社」上分享，自己遇到家人要結婚，餐廳卻表示須在結婚當天給3包紅包。他也補充道，之前遇到的結婚餐廳也沒有要紅包，況且餐廳的桌錢都加服務費了，這樣的狀況也讓他不禁好奇，「現在是不是餐廳都規定要另外包紅包給他們工作人員？」

此文一出，便有許多網友回應表示，「沒聽過耶！我為啥要給他喜氣阿？」、「接待新人服務喜宴賓客不就是他們的工作嗎？現在又多了新的收費名稱了啊，真頑皮」、「第一次聽到欸」、「痾……我家開餐廳這麼多年，我第一次看到還有這樣的事情餒」、「正當的飯店不會這樣做，他就是吃定你新人已經訂好了不得不給，建議公布店名讓大家抵制這種可惡的店家」。

但也有留言分享，「當初宴客的餐廳也有寫這樣，好像是包給兩個，一個是主桌的服務人員，另一個好像是燈光+影音控制台的服務人員，接洽的經理是說意思包個幾百塊」、「有～給主桌的服務員的，那時候接待有特別說」、「要給主桌服務人員一包紅包哦！」、「一般都會包600或1200，但僅會給『主桌服務人員』及『新娘協助人員』，其餘的沒有。算對服務新娘的個別小費。而且這不會入公司帳，是直接給服務人員。」