讓外送員久等給小費 竟被嫌「只有30元」氣喊：難道不是錢？

近期氣溫驟降，不少人會藉由外送平台來解決三餐。對此便有一位女網友分享，當天因為帶著孩子，所以讓外送員等了約10分鐘左右，而為了表示歉意，她就告知外送員餐點找錢的30元直接當小費，沒想到竟被外送員嫌棄，讓她不禁感嘆「讓人觀感很差！」

原PO在臉書社團「爆料公社」上分享，自己真的不好意思讓外送員在這麼冷的天氣多等5-10分鐘，但也因為要推著家中的兩個小孩，也非常盡快的下樓了，但還是讓外送員久等感到不好意思，便把餐點找錢的30元直接當小費，但沒想到在轉過身、走沒幾步時卻聽到外送員喃喃道「蛤～才30塊喔⋯⋯」讓她不禁無奈「30塊難道不是錢嗎？我知道讓你久等是我的不對，但這句話讓人家的感覺很差！」

此文一出，便有許多網友齊聲檢討這位外送員的行爲，「我聽到這樣一定馬上把30元收回來」、「麻煩客訴，會停權」、「再高尚的行業裡，總有幾顆老鼠屎」、「別讓我聽到這種話，我一定把30塊收回去」、「如果是我一定會拿回來」。但也有留言持不同意見，「老實說讓外送員等到10分鐘真的滿…誇張的，會惱火也是正常的，因為點餐本來就自己要注意動態了，但外送員惱火可以不用說出來」。