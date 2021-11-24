快訊

直播／第三場公投說明會登場 「反萊豬進口」王美花、林麗蟬女力對戰

「人間芭比」BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎 YG娛樂回應

讓外送員久等給小費 竟被嫌「只有30元」氣喊：難道不是錢？

聯合新聞網 / 綜合報導
近期氣溫驟降，不少人會藉由外送平台來解決三餐。 圖／ingimage
近期氣溫驟降，不少人會藉由外送平台來解決三餐。 圖／ingimage

近期氣溫驟降，不少人會藉由外送平台來解決三餐。對此便有一位女網友分享，當天因為帶著孩子，所以讓外送員等了約10分鐘左右，而為了表示歉意，她就告知外送員餐點找錢的30元直接當小費，沒想到竟被外送員嫌棄，讓她不禁感嘆「讓人觀感很差！」

原PO在臉書社團「爆料公社」上分享，自己真的不好意思讓外送員在這麼冷的天氣多等5-10分鐘，但也因為要推著家中的兩個小孩，也非常盡快的下樓了，但還是讓外送員久等感到不好意思，便把餐點找錢的30元直接當小費，但沒想到在轉過身、走沒幾步時卻聽到外送員喃喃道「蛤～才30塊喔⋯⋯」讓她不禁無奈「30塊難道不是錢嗎？我知道讓你久等是我的不對，但這句話讓人家的感覺很差！」

此文一出，便有許多網友齊聲檢討這位外送員的行爲，「我聽到這樣一定馬上把30元收回來」、「麻煩客訴，會停權」、「再高尚的行業裡，總有幾顆老鼠屎」、「別讓我聽到這種話，我一定把30塊收回去」、「如果是我一定會拿回來」。但也有留言持不同意見，「老實說讓外送員等到10分鐘真的滿…誇張的，會惱火也是正常的，因為點餐本來就自己要注意動態了，但外送員惱火可以不用說出來」。

外送員 爆料公社

延伸閱讀

疑12歲女徵男友「要色、不海王」 地方爸媽搖頭：頭殼先八下去

百元小火鍋怎麼吃才對？營養師曝3種地雷湯頭「肥到亮紅燈」

為何台式泡麵都含油包？ 行家點出關鍵原因：沒它就輸了

LINE「1人群組」超狂用法曝光 網讚超好用：我開了10個

相關新聞

結婚宴客「需另給餐廳人員紅包」 網友傻眼喊：新收費名目？

新人結婚喜宴通常都會選擇在餐廳舉辦，不但比較體面，也不用擔心氣候問題影響賓客們用餐。然而日前卻有網友分享，自己的家人在餐廳辦宴客，卻遇到「要另外包紅包給工作人員」的狀況，令他十分傻眼。

讓外送員久等給小費 竟被嫌「只有30元」氣喊：難道不是錢？

近期氣溫驟降，不少人會藉由外送平台來解決三餐。對此便有一位女網友分享，當天因為帶著孩子，所以讓外送員等了約10分鐘左右，而為了表示歉意，她就告知外送員餐點找錢的30元直接當小費，沒想到竟被外送員嫌棄，讓她不禁感嘆「讓人觀感很差！」

爸代抽兵種中「魔王籤」兒神回應一句 網讚：真男人

為了讓役男在台灣遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部宣布自9月起試行新版軍事訓練役作法，恢復役男在新兵訓練後須「下部隊」，同時落實外島籤「金馬獎」。近日一位家長幫兒子代抽兵役籤，幸運中了「魔王籤」，沒到兒子的反應令人出乎意料，秒讓網友讚爆「真男人」。

為何台式泡麵都含油包？ 行家點出關鍵原因：沒它就輸了

泡麵食用方便、口味種類又多，受到許多民眾的喜愛。一位喜愛泡麵的網友表示，吃過各國不同口味的泡麵，不解為何「台式泡麵一定都含油包？」引出行家點出關鍵「沒它就輸了」。

疑12歲女徵男友「要色、不海王」 地方爸媽搖頭：頭殼先八下去

PTT上有網友分享，在臉書社團看到一名疑似年約12歲的女生徵男友，其中條件包含「要色、不海王」等關鍵字，讓網友看得一頭霧水，卻也不禁擔心「早熟到有點扯」、「社會變了」

城中城效應？外送員送餐到社區見恐怖環境嚇壞 網：感覺像鬼屋

平台外送員無論是送貨還是送餐點，總是風裡來雨裡去，卯足勁使命必達，但如果外送客戶是住在電梯損壞不能使用的4樓，而且社區環境超恐怖時，會想要繼續努力上樓嗎？有一名網友在臉書社群「UberEats 台北（交流、討論區）」PO出一張照片後，網友直呼「感覺像鬼屋！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。