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小時候都吃過？他被陌生「家常菜」考倒 網推水煮沾鹽就好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自家常菜
圖擷自家常菜

你也吃過嗎？有網友拿到一袋不知名的植物，白白的外表似乎帶點土壤的黃色，又有一節一節的環狀紋路，讓原PO好奇「請問這是什麼菜」。有吃過的人認出這就是粉薯，興奮介紹只要水煮沾鹽就相當好吃，是小時候常吃的零食

原PO在臉書社團家常菜當中貼出一種陌生的植物，有一層一層像竹筍外殼的外表，十多根擺在一起讓不少人乍看以為是蟲。原PO說自己也是第一次見到，想向大家請教這是什麼東西，以及應該如何料理最好？

不少人一眼就認出該植物是粉薯，「水煮或烤熟抹鹽巴超好吃」、「放果汁機打碎加麵粉煎」、「可以切片用炒的」。許多網友都回憶粉薯是兒時零嘴，「吃了30年了」、「小時候回南部阿嬤家才吃的到的美食」、「每次一吃都吃一大包」。

有人進一步分享吃起來的味道及口感像是很Q的玉米，但纖維比較粗容易塞牙縫，有益腸胃可以幫助消化排便。根據行政院農業委員會，粉薯的正確名稱其實是葛鬱金，又名竹芋、金筍、紫薯等，具有清肺、利尿的功效。

另外也有不少人看到圖片都嚇了一跳，「我以為是蛹」、「乍看好像毛毛蟲」、「突然滑過去看成是蟲」、「可愛的蠶寶寶」。

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