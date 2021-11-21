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社區總幹事臥虎藏龍？她領包裹遇到「華碩前副總」：真的假的

聯合新聞網 / 綜合報導
美女作家黃大米分享，自己社區來了曾擔任過「華碩副總」的新任總幹事，令她驚呼「每個社區的總幹事都這麼臥虎藏龍嗎」。(示意圖) 圖片來源／ingimage
美女作家黃大米分享，自己社區來了曾擔任過「華碩副總」的新任總幹事，令她驚呼「每個社區的總幹事都這麼臥虎藏龍嗎」。(示意圖) 圖片來源／ingimage

美女作家黃大米近日在臉書表示，她家社區來了一位新任總幹事，頭銜很驚人，寫著「曾擔任華碩副總」。到了某天黃大米去領包裹時，遇到了這位新任總幹事，對方狂抱怨「工時太長，導致他無法到大學教課，不想再繼續擔任總幹事一職」。頓時，黃大米傻眼表示「每個社區的總幹事都這麼臥虎藏龍嗎？」

黃大米透露，最近社區新來了一位總幹事，對方的資歷豐富，還擔任過「華碩的副總」。有天，她去警衛室領包裹，碰到了這位總幹事，對方跟她連環抱怨「這份工作工時太長，讓我沒辦法備課。我在某兩間大學教書，教MBA的學生，我之後還要去上海分部教書，你們社區總幹事的工時太長，我不幹了，我已經提離職了，公司說要我做到過年後，我有博士學歷，在大學教書，都要有博士學歷。」聽完後，黃大米驚訝不已，直呼「到底是真的假的啦！每個社區的總幹事都這麼臥虎藏龍嗎？」

文章一出，許多網友留言分享經驗，「我有天到內湖洲子街取件，大樓管理員胸口插的是萬寶龍鋼筆，我回話都尊敬許多」、「前兩天在板橋新建案遇上一位警衛大哥，說話談吐跟我們工人很不一樣，閒聊後發現，他是台灣早期科技產業的某某董事長，也是早期前往對岸設廠的台商，後來退休回台灣養老」、「我認識一個大樓警衛伯伯每天笑瞇瞇開lexus上班，說兒子都在美國，他以前還有一條船」、「以前我家社區一個警衛跟我說，他家在士林有好幾間店面，一個月收幾十萬的房租，因為待在家裡都不用工作，實在太無聊了，所以出來做做警衛打發時間」。

離職 華碩

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