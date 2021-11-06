上班族租屋處遭竊 網見房間照酸「低能小偷」：最值錢的不偷

有名男網友近期上網發文稱，他的租屋處遭小偷，整個房間被翻得亂七八糟，筆電、iPad、五倍券等重要物品全被竊走，為了請求網友幫忙尋賊，原PO將房間照片、監視器拍下的小偷照片全部放上網，未料許多網友卻轉移焦點，看到原PO房內一隻知名公仔竟然沒被偷，紛紛酸小偷「低能」，最值錢的東西卻沒偷到。

原PO在「Dcard」發文表示，他在公司附近租屋，生活作息固定，每天中午還會回家吃飯小歇，再回公司上班，未料周二下午家中卻遭小偷，傍晚他到家時，發現住家一片混亂，所有東西都被翻出來，且因為租屋處是出租套房，就連隔壁的鄰居也被偷了。

原PO表示，小偷可能是預謀犯案，因為他中午還有返家，未料小偷卻抓準時機闖入，顯見有觀察過他們的作息，而房內筆電、汽車鑰匙、名牌公事包、零食、發票等都被偷光光。

不過，文章一出後，眼尖網友卻發現原PO房內有一隻巨大的GK公仔，價值不菲，卻沒被偷走，許多網友紛紛留言表示，「低能小偷最貴的公仔不偷」、「那隻公仔拿去賣不知道能抵他幾餐，看來當小偷也是要帶腦的，社會真難」、「這小偷是怎樣，是沒錢膩，而且公仔拿去賣可以賣很多錢欸」、「其實GK也滿值錢的，不好拿就是」、「我覺得可能是GK太顯眼了，所以小偷才沒下手，我意思是帶出去很顯眼又大尊，光拿著就很麻煩」、「如果公仔被偷應該大爆氣」、「第一眼看到公仔，那尊能抵去掉3C汽車的其他所有東西欸」。