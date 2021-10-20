凌晨叫餐選無接觸 外送員不離開站門口讓他好毛

疫情期間為了加強防疫，外送美食平台業者順勢推出了「無接觸送餐」服務，讓外送員送餐、客人取餐的過程可以更方便安全。不過有位網友近日po出他的「無接觸」毛骨悚然經驗，引發不少人留言覺得實在可怕。

該名網友因為手斷掉但又半夜肚子餓，所以叫了無接觸的美食外送，並留言請外送員將餐點放在門口的門把上即可，另外，在留言的備註欄，他也有寫明自己手不方便取餐的情況。結果外送員抵達時一直站在門口，手還拿著餐點遲遲不肯走，於是他請外送員在App上按下訂單完成，方能完成取餐交易，但對方卻留言寫說「你可以看看餐點是否在門口。」

讓他疑惑的是，自己就是不希望雙方有接觸，所以才會選擇無接觸送餐服務，所以他立即回覆外送員「你沒離開我出去取餐，那不就沒意義了嗎？」沒想到外送員竟回「那我幫你送回店家就好了」、「無接觸是保持適度的距離。」

Po文的網友因為已經付了錢一定要拿到餐點，於是問對方一定要站在門口不離開的用意是什麼？結果外送員卻回答，「確定你的手斷了，關心你一下。」就是這句話讓他理智線炸裂，他表示，自己今天就算手沒斷，使用無接觸取餐，外送員也是要離開，「而且半夜2點守在別人門口不走到底存什麼心？要看到客人手真的是斷掉，這種心態到底有多扭曲？」

網友們看了則有不同看法，有人覺得外送員可能是遇到太多「詐騙」，「可能是在確定你是不是打悲情牌」、「好可怕喔一直在門外不走，是不是想怎樣？」、「沒碰過這麼變態的外送員…」、「送的那麼不甘願就不要做」、「如果是女生自住真的會嚇死。」

不過也有其他人解釋外送員的做法其實沒錯，因為制度規定就是要遠遠地看到客人拿走餐他才能離開，無接觸只是把東西放在指定地點看客人拿，或許外送員大概也被搞過好幾次了，餐點放著幾個小時以後，客服打電話來說客人找不到餐。