測鹹酥雞店功力要點啥？ 老饕推「這一項」：難吃直接爆出來

國民美食鹹酥雞受到許多人的喜愛，一位女網友表示，在住家附近隨便選了一攤鹹酥雞買炸物，吃起來很不滿意，發文問大家「要怎麼判斷鹹酥雞攤好不好吃？」貼文引來老饕回應點「米血糕」，所有功力不到位的，「在米血糕這一項都會直接爆出來」。

一位女網友在《PTT Gossiping》板發文表示，在住家附近隨便選了一家鹹酥雞攤買了一些炸物，但覺得店家炸得太普通，有些還炸過久很難吃。問大家「如果要判斷這一攤好不好的話，要買啥測試？」是要買甜不辣、去骨雞排還是魷魚腳？「哪一個最準？」

貼文一出，網友紛紛回應自己的評鑑方式，「先看油，油不夠黑，我可是不吃的喔」、「油，還有雞皮是冷凍的還是冷藏的」、「點銀絲卷，看起鍋的顏色」、「點四季豆就知功力」、「蘿蔔糕、百頁，這兩個最直觀」、「看炸的功夫就看雞蛋豆腐，有溫度計尤佳」、「當然是鹹酥雞」、「賣鹹酥雞還難吃可以去死了」。

其中，有不少人指出，要看出鹹酥雞店家炸的好不好吃，要「看米血糕」、「米血，炸過硬、有腥味，沒全熟，醬或粉難吃，在米血糕這一項都會直接爆出來…，只要出現一項不合格，那這攤就拉黑了」、「米血外酥內軟不黏牙，有辦法這樣就合格」。另有人建議，對於沒消費過的店家，可以「先看評論，沒有評論就看人潮」、「沒吃過的寧願找要排隊的啊，至少有很多道友+」。