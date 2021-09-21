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網紅秀「LV月餅盒」竟盜圖 被抓包才求授權網轟：馬後砲

聯合新聞網 / 綜合報導
袁曼軒日前與豪門老公離婚。圖／取自袁曼軒臉書
袁曼軒日前與豪門老公離婚。圖／取自袁曼軒臉書

今天是中秋節，許多人都會吃月餅、烤肉來慶祝節日，網紅袁曼軒（Sherry）日前也在網路上曬出LV的月餅禮盒，還說「讓大家聞香一下」，想不到卻被網友抓包是盜用大陸網紅的圖片，被發現後袁曼軒緊急到對方文內留言請求圖片授權，她也強調，自己有收到禮盒，只是照片拍得不好，才會使用別人的圖片，烏龍行徑被網友大批是「馬後砲」。

有網友在論壇Dcard發文表示，「關注Sherry蠻久的，滑小紅書發現這張圖片很眼熟，對比了一下，呵呵，小紅書的作者發佈時間是四天前，Sherry則是兩天前」。

網友發現網紅袁曼軒盜用圖片，提醒後她才緊急向對方要求授權。圖／取自Dcard
網友發現網紅袁曼軒盜用圖片，提醒後她才緊急向對方要求授權。圖／取自Dcard

從網友貼出的截圖可見，袁曼軒18日在網上貼出LV月餅禮盒的照片，並表示「Sherry收到2021今年LV的中秋月餅，給大家聞香一下」，想不到在大陸社群軟體小紅書上也有一張一模一樣的照片，大陸網紅大萱EMME在16日早已先發文，貼出她所拍攝的LV月餅禮盒，寫下「姐妹們覺得哪個品牌的中秋禮盒最出彩」。

網友發現袁曼軒疑似盜圖後，直接在她的文內留言「請問是用小紅書的圖嗎？」她也坦言「是的」，之後網友發現，袁曼軒被抓包盜圖後，隨即到小紅書貼文下方詢問「我拍的不大好引用EMME的照片，如果博主不願意照片轉載，那我會刪除」，EMME則大氣回應「沒事」。

網友發現網紅袁曼軒盜用圖片，提醒後她才緊急向對方要求授權。圖／取自Dcard
網友發現網紅袁曼軒盜用圖片，提醒後她才緊急向對方要求授權。圖／取自Dcard

袁曼軒事後得到EMME授權後，立即到自己的貼文內回應網友「我自己拍的原圖月餅有放在臉書，小紅書的照片有問過版主同意轉載了，特別謝謝EMME」。

網友發現網紅袁曼軒盜用圖片，提醒後她才緊急向對方要求授權。圖／取自Dcard
網友發現網紅袁曼軒盜用圖片，提醒後她才緊急向對方要求授權。圖／取自Dcard

雖然袁曼軒有進行補救，仍引發大批網友不滿，有網友怒轟她是「馬後砲」，並留言「事後偷東西者不但不用賠償還賺到耶！」、「那為什麼不要剛開始就在內文裡標示啊？」、「這一切沒有被爆出來，她會刪圖片？她會自首？」

不過也有粉絲為她護航，留言「怎麼一堆人想法這麼主觀，喜歡自己臆測、亂帶風向」、「博主同意了，就是他們自己的事，我覺得就沒什麼好再非議的」、「既然當事人給予認同，就不需要論壇上和我們這些不相關的人，為她的不平而憤恨」。

小紅書 中秋節 網紅 LV Dcard 月餅

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