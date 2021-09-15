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她好奇「煮完飯為何瞬間沒食慾？」 網曝原因：要休息一下

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示，每次想心血來潮煮個豐盛的飯，卻總是在煮的過程中，聞到食物的香味後就飽了，煮完後完全沒胃口，於是好奇，網友們是否也會「煮完飯不想吃」。圖／ingimage
一名女網友表示，每次想心血來潮煮個豐盛的飯，卻總是在煮的過程中，聞到食物的香味後就飽了，煮完後完全沒胃口，於是好奇，網友們是否也會「煮完飯不想吃」。圖／ingimage

因疫情影響，不少民眾為減少外出會選擇在煮飯。一名女網友表示，每次想心血來潮煮個豐盛的飯，卻總是在煮的過程中，聞到食物的香味後就飽了，煮完後完全沒胃口，於是好奇，網友們是否也會「煮完飯不想吃」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「女人版」發文，她每次很餓想心血來潮想煮個豐盛的大餐，但在煮的過程中就聞到食物香味「聞到飽了」，煮完後洗完刀子、砧板、鍋子後，就有點沒胃口了，最後都放到很晚才慢慢吃掉，另外每次煮給男朋友一整桌菜和湯，煮之前也是飢腸轆轆，煮完都會跟男友說「我不餓你先吃」，同時也想到，有一次原po媽媽煮完飯就說「煮就飽了」，於是她好奇，「大家真的都會這樣嗎？」。

網友紛紛贊同，「會啊，煮飯完都累到不想吃，得休息一下」、「會呀，備料很煩，一直站著又腰痠背痛，煮的時候超熱，常常煮完食慾全失，只想休息」、「跟我一樣，原來不是只有我這樣」、「會，佩服三餐都煮的人」、「會！五月中剛好離職回家休生養息，在家每天煮，瘦了五公斤」、「我媽也是，煮完都要休息一陣子才會想吃」、「很餓時只會趕快買東西吃，不會自己煮」、「會，最近只煮湯和拌麵，省事」、「處理生肉或是海鮮，聞到腥味就沒什麼食欲」。

有網友則建議，可買廚房家電減少煮飯時間，「夏天煮飯很容易這樣，就算開冷氣吹也一樣，所以才買一些廚房家電，東西處理一下丟進去就能燉煮或烤好的，只需要炒一兩樣青菜就能開飯，這樣才吃得下去」、「因為你煮的太花精力了，簡單煮一煮就好，一起吃飯才是重點吧，不然乾脆買外食」、「如果有能力，就去買氣炸鍋、萬用鍋，一些插電沒有火花冒出來的，才不會太熱」、「所以我買了真空機，一次煮一大鍋分裝，再拿出來微波就好了，或是切一切丟烤箱，洗完澡就可以吃了」。

有網友則認為，「我除非煮失敗，不然自己煮的一定吃完」、「不會，吃更兇」、「不會，但煮完滿身油煙味，會讓我想先洗澡再說」、「不會耶，很喜歡煮飯而且我煮的也很好吃」、「不會耶，煮完就超想吃」、「不會欸，希望快點熟，好想趕快吃，不過試味道時就會不餓了」。

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